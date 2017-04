Une femme juive de 66 ans meurt défenestrée à Paris, un voisin délinquant multi-cartes musulman « déséquilibré », interpellé

Les faits ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans le XIe arrondissement de Paris.

Àune encablure du marché animé de Belleville, dans le XIe arrondissement, à Paris, la petite rue Vaucouleurs aligne ses façades un peu grises. C’est là, dans l’immeuble du numéro 26, qu’ont investi ce mardi les policiers de l’identité judiciaire, qu’une femme (juive) de 66 ans est décédée dans de mystérieuses circonstances au petit matin.

Son corps sans vie a été retrouvé à 4h30, au pied de l’immeuble, côté jardin, après une chute par la fenêtre du troisième et dernier étage de la bâtisse, gérée par le bailleur social Paris Habitat. Que s’est-il passé ? Et que faisait-elle à son balcon à une heure si matinale ? Susceptible de répondre de ce drame, un jeune homme de 27 ans a été interpellé ce mardi matin, et transféré pour y être entendu dans les locaux du deuxième district de police judiciaire (DPJ), saisi de l’enquête.

Le suspect transféré à l’infirmerie psychiatrique

Délinquant «multicarte», selon une source policière, l’homme, connu de la police et de la justice, qui réside au second étage du même immeuble, se serait introduit dans l’appartement de la victime pour des raisons qui demeurent encore à éclaircir. Avait-il des relations conflictuelles avec sa voisine ? L’aurait-il effrayée au point qu’elle tombe dans le vide, ou l’a-t-il poussée ? Des questions qui demeurent encore sans réponse : la garde à vue a été rapidement levée, dès la fin de matinée, et l’homme transféré à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP), où il doit être examiné par des psychiatres. Ceux-ci détermineront si son état mental est compatible avec la reprise de sa garde à vue qui permettrait d’éclaircir les circonstances de la mort de la sexagénaire, ou s’il doit faire l’objet d’un placement d’office.