Une femme à la tête de l’hôpital Assaf Harofeh

Pour la première fois en Israël, une femme va diriger un hôpital gouvernemental. Il s’agit du Dr Osnat Levtsion-Korah’, qui a été nommée à la tête du centre hospitalier Assaf Harofeh, auquel le nom de l’ancien Premier ministre Itshak Shamir a été attribué.

L’établissement se trouve à une quinzaine de kilomètres de Tel Aviv, à proximité des villes de Rishon Letsion, Lod et Ramla. Il s’agit d’un hôpital universitaire qui comprend 900 lits et procure des soins à une population de 450 000 personnes, juives, musulmanes et chrétiennes.

Le Dr Osnat Levtsion-Korah’, 49 ans, vit à Jérusalem. Elle est l’épouse du Dr Amit Korah’, chirurgien cardiaque à l’hôpital Hadassah Ein Kerem, et la mère de quatre fils. Elle s’est spécialisée en pédiatrie. Elle a été par le passé l’assistante du directeur général de Hadassah, le Pr Shlomo Mor-Yossef, puis, entre 2008 et 2012, l’adjointe du directeur d’Assaf Harofeh. Elle a ensuite dirigé, jusqu’à ce jour, l’hôpital Hadassah du Mont Scopus (Har Hatsofim).

Le ministre de la Santé Yaakov Lizman (Yaadout Hatora) a salué cette nomination et a souhaité bonne chance au Dr Levtsion-Korah’. Il l’a notamment félicitée pour l’expérience qu’elle avait acquise, pour son professionnalisme et pour son dévouement.