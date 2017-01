Feiglin sur Trump : ‘tout dépendra d’Israël’   

Moshé Feiglin, ancien député du Likoud, fondateur du mouvement Zo Artsénou et président du parti Zehut, se montre prudent et attentif avant l’investiture du nouveau président américain Donald Trump. Alors que certains s’enthousiasment déjà et s’attendent à des modifications radicales dans la politique des USA au Proche-Orient, Feiglin pense, pour sa part, que ‘le changement de pouvoir à Washington ne devrait avoir que peu d’impact sur Israël’.

Feiglin, qui milite depuis la signature des accords d’Oslo, en 1993, a entamé par la suite une carrière politique à travers son mouvement Manhigut Yehoudit avant de postuler pour un siège au Likoud. En prévision de l’entrée en fonction du Républicain Donald Trump, il a tenu à calmer le jeu.

« Les partis de droite et leurs dirigeants préparent déjà leurs excuses, en prévision de la journée d’intronisation de Trump, pour expliquer pourquoi l’ambassade américaine ne sera pas transférée à Jérusalem, pourquoi le gel de la construction à Jérusalem va continuer et pourquoi Amona sera détruite ».

Selon l’ancien député, tout dépendra de ce qui se passera en Israël. Il estime en effet que seul un changement fondamental au sein de la direction israélienne, et non à la Maison Blanche, pourrait améliorer la position géopolitique d’Israël.

Et de conclure : « Le moment est venu de comprendre cela et d’en tirer les leçons. Et là, même Trump ne sera d’aucune aide ».