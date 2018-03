Federica Mogherini ignore l’insulte de Mahmoud Abbas contre David Friedman

La déléguée aux Affaires étrangères de l’Union européenne s’est exprimée à Bruxelles au début de la conférence du “Groupe international des donateurs pour la Palestine” (AHLC), qui n’ont apparemment toujours pas compris où va une partie de l’argent des contribuables européens. Federica Mogherini a évoqué le discours de Mahmoud Abbas lundi devant le comité exécutif de l’OLP, où il avait eu des mots très durs contre le Hamas.

Dans son intervention, Federica Mogherini a mis en garde contre le redémarrage d’une “guerre” entre le Fatah et le Hamas et a appelé “toutes les factions à poursuivre leurs efforts en vue d’une réconciliation nationale”. “La situation est très fragile, et le discours d’Abou Mazen a montré à quel point” a notamment déclaré Mogherini.

Pas un mot sur la grave insulte adressée à l’ambassadeur David Friedman.

Parallèlement, l’UE, en coopération avec le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, tente actuellement de “ressusciter” la politique de boycott des produits fabriqués par des entreprises juives de Judée-Samarie. L’objectif est de donner un contenu effectif à la Résolution 2334 du Conseil de sécurité votée au début de l’année 2017 grâce à “l’aimable concours” de Barack Obama.

Le directeur-général du ministère des Affaires étrangères, Youval Rotem, ainsi que les ambassadeurs de pays européens amis d’Israël – essentiellement en Europe centrale et orientale – tentent de bloquer un texte de résolution européenne particulièrement sévère envers Israël. Selon Makor Rishon, les dirigeants de l’UE sont “frustrés” de l’échec de la politique de marquage des produits instaurée il y a quelques années et sont déterminés à vouloir s’acharner contre Israël. L’Union européenne voudrait établir elle-même cette fameuse “liste noire” d’entreprises à boycotter, que le Conseil des droits de l’homme de l’ONU voulait publier, mais que les Etats-Unis et Israël avaient réussi à mettre en échec en faisant pression sur le président de ce conseil…le prince jordanien Ziyad Riyad Al-Hussein! Un pays spécialiste de la défense des droits de l’homme…

L’Union européenne doitr débattre de cette question en fin de semaine sous la titre “Article 7” qui ne concerne qu’Israël et aucun autre pays au monde!

Photo STR