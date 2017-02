Le FBI déjoue un attentat antisémite

Le FBI a arrêté en Caroline du Sud un ressortissant américain, Benjamin T. McDowell qui prévoyait de perpétrer une tuerie dans une synagogue. Il avait acheté un pistolet et fait part de ses intentions sur les réseaux sociaux. McDowell est un ancien détenu qui était connu pour ses sympathies d’extrême-droite et son idéologie raciste et antisémite.

Lors de son interrogatoire il a avoué avoir été influencé par Dylann Roof, le terroriste qui avait perpétré un massacre dans une église de Charleston en 2015. Neuf personnes y avaient été tuées.

Sur sa page Facebook, Benajmin T. McDowell avait parlé de la synagogue Emmanuel Temple située à Myrtle Beach en Caroline du Sud. Et il avait notamment écrit: « Les Juifs sont là dans le but de détruire l’Homme blanc et ils s’adonnent à la consommation de drogue ».

Photo Illustration