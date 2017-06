Le Fatah revendique fièrement l’attentat qui a coûté la vie à Hadas Malka hy »d

Dans un premier temps, le terroriste Oussama Ahmad Dahdoah Atta, l’assassin de Hadas Malka hy »d, avait été affilié au Front Populaire de Libération de la Palestine. Mais la famille du terroriste s’est empressée de démentir cette appartenance et a affirmé qu’il appartenait bel et bien au Fatah de Mahmoud Abbas, sans oublier de louer « l’acte glorieux » qu’il avait accompli. Le Fatah a donc fièrement annoncé sur sa page Facebook – avec emphase et termes laudatifs – que l’assassinat de la jeune garde-fontière israélienne a été le fait de l’un de ses membres.

Ceci après que le chef de la centrale terroriste ait juré au président Donald Trump qu’il est engagé vers la paix…

Photo Wikipedia