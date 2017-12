Le Fatah et le Hamas reportent la transmission des pouvoirs!

Les désaccords et tensions qui se sont multipliés ces derniers temps entre le Hamas et le Fatah ont déjà provoqué un premier report important dans le caldendrier prévu du « processus de réconciliation » entre les deux factions terroristes.

La transmission des pouvoirs du Hamas à l’Autorité Palestinienne dans la bande de Gaza, qui devait officiellement avoir lieu vendredi a été reportée au 10 décembre. Au Fatah on accuse le Hamas de ne pas respecter les clauses des accords conclus au point que Mahmoud Abbas ait ordonné à ses lieutenants de ne plus faire de déclarations sur la question de la « réconciliation ».

Malgré une nouvelle réunion entre le chef du Hamas Yahia Sinwar, des délégués du Fatah et de l’Egypte aucun accord n’a pu être trouvé, notamment sur le désarmement du Hamas.

Les accusations mutuelles ont recommencé à pleuvoir entre les deux frères ennemis du terrorisme, comme si aucun processus n’avait été entamé au Caire. L’Autorité Palestinienne (Fatah) accuse le Hamas « d’être revenu sur ses engagements » et « de tout faire pour provoquer l’échec du processus de réconciliation nationale ». Le porte-parole du ‘cabinet palestinien’, Youssouf Al-Mahmoud est même allé jusqu’à accuser le Hamas de « diffuser des mensonges » en affirmant que l’AP avait récupéré la totalité de ses prérogatives dans la bande de Gaza alors qu’en réalité elle n’en exerce que 5%…

De son côté, le Hamas accuse l’AP « d’échec total de sa politique et dans la défense de Jérusalem », de « saboter les efforts de réconciliation » et « de non-respect des clauses des accords signés au Caire ». Samedi soir, la direction du Hamas a carrément demandé au cabinet palestinien de démissionner et de former un « cabinet de salut national »!

