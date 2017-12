Le Fatah exige le limogeage d’un présentateur d’Al-Jazeera

La vérité n’est pas bonne à entendre, surtout lorsqu’elle est magistralement énoncée par un juif et de surcroît sur une chaîne arabe. La prestation magistrale du Dr. Mordekhaï Keidar face au sheikh Abdul Saïd Quku a provoqué un certain émoi dans le monde arabe et surtout les milieux médiatiques.

Un groupe de spécialistes et conseillers arabes en médias a entamé une campagne agressive contre Al-Jazeera pour le fait d’avoir invité le chercheur israélien à s’exprimer lors de l’émission « A contre-courant » animée par Fayçal Al-Qassem, consacrée à Jérusalem. Ces spécialistes accusent la chaîne qatarie d’avoir permis à un « sioniste » de venir « diffuser sa propagande sur une chaîne arabe ».

Certains ont demandé le limogeage de l’animateur Fayçal Al-Qassem, d’origine syrienne-druze pour le principe de l’invitation ainsi que pour le fait qu’il ait semblé être impressionné par les arguments du Dr. Keidar. C’est le fait de l’Union des Journalistes « palestiniens », organisation très « démocratique » appartenant au Fatah de Mahmoud Abbas, qui en plus de son limogeage a carrément demandé la poursuite en justice de l’animateur de l’émission. Pour l’UJP, « Fayçal Al-Qassem a transgressé une règle de l’Union des Journalistes arabes décrétant l’interdiction de toute normalisation ou interaction avec Israël ».

Depuis la déclaration de Donald Trump, la rhétorique en provenance de l’Autorité Palestinienne et du Fatah a tourné à l’extrême, n’hésitant pas dans leurs réseaux sociaux à comparer le président américain à Hitler!

Photo Yonatan Sindel / Flash 90