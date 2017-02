Fastoche ! Pour que règne la Paix dans le monde, voici la dernière recette de l’ONU … Par Bely.

A vos fourneaux ! La dernière mouture de cette recette, (pour les nuls ?) , spécialement concoctée à ce sujet par l’ONU pour la première fois le 20 octobre 2010, vient d’être remise au gout du jour sur le Web !.

Les ingrédients indispensables sont si peu nombreux que l’on peut passer directement à sa réalisation dont copié – collé de leur site.

« La Semaine mondiale de l’harmonie interconfessionnelle est un événement annuel célébré au cours de la première semaine de février depuis 2011.

La Semaine mondiale de l’harmonie interconfessionnelle a été proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution A/RES/65/5 adoptée le 20 octobre 2010.

Dans la résolution, l’Assemblée générale souligne que la compréhension mutuelle et le dialogue entre les religions constituent des dimensions importantes de la culture de la paix mondiale.

La Semaine doit ainsi être un moyen de promouvoir l’harmonie entre toutes les personnes, indépendamment de leur foi.

Reconnaissant l’impérieuse nécessité d’un dialogue entre les différentes confessions et religions afin d’améliorer la compréhension mutuelle, l’harmonie et la coopération entre les peuples, l’Assemblée générale encourage tous les États à soutenir au cours de cette semaine la diffusion du message d’harmonie entre les religions et de bonne volonté dans les églises du monde, les mosquées, synagogues, temples et autres lieux de culte, sur une base volontaire, et selon les traditions religieuses ou convictions de chacun. »

Fastoche, non ?

Avouez que cette recette bien venue en cette saison où suivant la même ONU, tous les éléments « Pour que la PAIX règne parmi les hommes » sont à portée du monde, il serait intéressant que tous les organismes terroristes se l’approprient au lieu de vouloir desservir la planète du couvert juif !

Un plat généreux, (que l’on peut imaginer recommandé par les autorités religieuses donc cachère ?), que toute « mère juive », voudrait tellement offrir à ses petits si elle était sûre qu’il ne contienne aucun ingrédient mortel… Vraiment aussi facile qu’annoncé, il serait parfait pour un repas de Shabbat.

A la portée de chacun, qu’il soit juif ou pas, on ne peut que regretter qu’un tel mets ne soit pas plus souvent au menu de toutes et tous !

