Familles endeuillées vs Jibril Rajoub

Des familles de victimes d’actes terroristes demandent aux autorités américaines d’empêcher l’entrée sur leur territoire de Jibril Rajoub, terroriste du Fatah qui occupe aujourd’hui le poste de président de la fédération « palestinienne » de football, ou à défaut, de l’arrêter.

Le site Palestinian Media Watch indique que ces six familles qui ont perdu un proche dans un attentat sont de citoyenneté américaine ou israélo-américaine. Elles accusent Jibril Rajoub d’incitation au meurtre de citoyens américains. Parmi elles, la famille Fraenkel, dont le fils Naftali h’yd a été enlevé et assassiné en même temps que deux autres adolescents en 2014.

Le terroriste Jibril Rajoub a été invité à s’exprimer lors d’une conférence organisée par Israel Policy Forum qui est une organisation juive de gauche qui prône la création d’un Etat arabe palestinien.

Dans une lettre adressée au secrétaire d’Etat Rex Tillerson, ces familles démontrent que Jibril Rajoub a ouvertement soutenu les actes terroristes commis ces dernières années et incite régulièrement à la violence. Et bien que responsable au sein du Fatah, il avait appelé le Hamas à enlever des Israéliens quelque temps à peine avant l’enlèvement des trois adolescents Naftali Frenkel hy’d, Eyal Ifrah hy’d et Gil-Ad Shaer hy’d.

D’après la loi américaine, tout ressortissant étranger qui soutient le terrorisme ou incite à de tels actes ne devrait pas obtenir de visa pour entrer aux Etats-Unis.

Photo Aroutz 7