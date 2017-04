Des familles endeuillées dénoncent la visite d’Erel Margalit à Ramallah

L’association Almagor qui regroupe et défend des familles endeuillées ou touchées par le terrorisme a saisi le président de la Knesset Yuli Edelstein contre le député travailliste Erel Margalit. Elle demande que des mesures de sanctions soient prises à l’encontre de ce député qui s’est rendu en fin de semaine à Ramallah, y a rencontré le terroriste Jibril Rajoub et a même souhaité que le gouvernement israélien accède à certaines revendications des terroristes grévistes de la faim dans les prisons israéliennes.

Dans leur requête, les familles endeuillées estiment à juste titre que cette rencontre a gravement porté atteinte à leurs sentiments:

« A une semaine de la Journée du Souvenir pour les soldats de Tsahal et les victimes du terrorisme, il nous a été très difficile de voir ainsi le député Erel Margalit, membre du Camp Sioniste, serrer la main d’un haut responsable du Fatah et se faire le porte-parole de revendications de terroristes. Quel préjudice pour nous et quelle insensibilité de la part de ce député juif, dans une semaine si particulière, de demander l’amélioration des conditions de détention d’assassins alors que les nôtres sont couchés, silencieusement à jamais, dans leurs tombes. Au lieu de demander une nouvelle limitation de ces conditions, au moins jusqu’à ce que les dépouilles de nos soldats soient rendues, Erel Margalit préfère aller soutenir nos ennemis et les aider dans leur guerre contre nous ».

