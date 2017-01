La famille du terroriste de Jabel Moukhaber nargue la police

Des policiers sont intervenus dans la matinée dans le quartier arabe de Jabel Moukhaber, près d’Armon Hanatsiv, pour empêcher la famille du terroriste qui a perpétré l’attentat au camion piégé de dresser une tente de deuil à proximité de son domicile. Les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux et ont donné l’ordre de démonter cette installation. Quelques instants plus tard, la tente était remontée et des habitants se sont vantés devant les caméras de ne pas tenir compte des instructions des autorités israéliennes.