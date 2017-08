La famille Goldin outrée par l’attitude révoltante du journal Haaretz

L’attitude de la rédaction du Haaretz a réussi à faire sortir de leurs gonds les parents de Hadar Goldin hy »d, dont la dépouille est retenue par le Hamas depuis trois ans. Ce qui a fait réagir Sim’ha et Léa Goldin est un article paru dans le quotidien post-sioniste qui faisait un suivi, heure par heure, de l’approvisionnement en électricité de la bande de Gaza par Israël. Ceci pour accuser l’Etat juif de maltraiter la population de Gaza.

Dans une lettre adressée à Amos Shoken, directeur du journal, ils écrivent notamment: « ‘Haaretz’ poursuit sa ligne éditoriale anti-israélienne de manière quotidienne, il publie les données de l’approvisionnement en électricité de la bande de Gaza mais occulte totalement le fait que le Hamas détient des soldats et civils israéliens (…) Nous avons honte de ce journal qui préfère donner expression à la situation de la population à Gaza – qui n’a aucune pitié pour les citoyens israéliens – plutôt que de se préoccuper des familles israéliennes dont les fils sont captifs du Hamas ».

Loin de s’excuser, Amos Shoken leur a répondu: « Je compatis à votre peine, mais Mahmoud Abbas, qui a demandé une réduction de l’approvisionnement de la bande de Gaza en électricité, est il votre complice? Et cette mesure a-t-elle poussé le Hamas à vous rendre votre fils? Apparemment, il n’y a aucun lien entre les deux choses! »

Cette réponse a entraîné une nouvelle réponse des parents du soldat disparu: « Abbas a fait ce que le cabinet israélien a décidé de faire mais ne met pas en application: faire pression sur le Hamas. Vous et votre journal dégagez le Hamas de toute responsabilité dans la situation qu’il a lui-même créée. C’est une honte! »

Déjà au mois de février dernier, Sim’ha et Léa Goldin s’étaient fortement irrités après un article de Rogel Alper dans ce même quotidien, dans lequel il qualifiait l’attitude des parents du soldat de « grande folie » après qu’ils eurent demandé au gouvernement d’exercer de fortes pressions sur le Hamas afin qu’il restituent les dépouilles des deux soldats. Ils avaient alors adressé une lettre à ce même Amos Shoken, écrivant notamment: « Rogel Alper est un démagogue. Il ne connaît rien aux valeurs de solidarité Tsahal en vertu desquelles on n’abandonne pas un soldat sur le champ de bataille. Les trois grandes religions recommandent d’enterrer les morts de la manière la plus décente qui soit. A votre avis, est-ce une ‘grande folie’ que de désirer que notre fils soit enterré de manière décente? ». La réponse d’Amos Shoken fut: « Oui, absolument! ». Il avait décidé ensuite de retirer cette réponse, au vu des réactions.

