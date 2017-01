La famille d’un terroriste déchue de son permis de résidence à Jérusalem

Deux semaines après l’attentat de Jérusalem qui a fait quatre morts parmi des soldats de Tsahal, la famille du terroriste de Jabel al-Mouqaber a été déchue de son statut de résident.

Le ministre de l’Intérieur Arié Dery a fait usage d’une compétence qui lui a été récemment accordée par la commission de l’Intérieur et qui lui permet d’annuler le statut de familles de terroristes. En l’occurrence, les parents du terroriste Fadi al-Qanbar ont obtenu le statut de résidents dans le cadre de la loi sur réunification des familles. Le ministre de l’Intérieur a dit espérer que cette mesure servira d’exemple et de dissuasion envers d’autres terroristes potentiels. Arié Deri a souligné que seules des mesures fortes et rapidement prises seront de nature à exercer une dissuasion.

Après l’audition des membres de la famille par le Shin Bet, dix d’entre eux ont été frappés par cette mesure.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90