« Faire de l’info: la meilleure hasbara » Qui se cache derrière 0404 Informations?

0404 Informations est suivi sur FaceBook par près de 25000 personnes et sa version originale en hébreu par 450000. Un véritable phénomène qui nous amène à nous interroger sur ceux qui se cachent derrière ce site d’information en continu.

Un autre regard

C’est un dénommé Boaz Golan, qui crée en 2005, 0404 ‘Hadashot. Ce site propose de l’info, en hébreu, en continu sur ce qui se passe en Israël, avec une particularité qu’il nous expose: »Nous sommes concentrés sur le travail de nos forces de sécurité. Par notre diffusion de l’info, notre objectif n’est pas simplement de faire de l’actualité mais de mettre en avant ce que font jour et nuit nos policiers et nos soldats ».

Sur la base de dépêches et de vidéos, 0404 prend son rôle très à cœur. Très rapidement, le public est séduit, peut-être parce qu’en Israël, un média qui apporte une couleur qui s’écarte de la bien-pensance habituelle, était attendu.

Depuis la France, où l’on sait la tendance médiatique quand il s’agit d’Israël, certains membres de la communauté juive observent ce site en hébreu et réclament à Boaz des traductions de ses dépêches. Ce dernier s’adresse alors à Yedidia, Israélien vivant en France, qui de temps à autre lui communique quelques infos concernant l’actualité juive dans l’Hexagone.

Aimer Israël, défendre Israël depuis un portable en France

Yedidia est marié et père de famille, il a un métier, mais il accepte de traduire bénévolement le fil d’infos de 0404. »J’aime Israël et cela me fait mal la haine qui se déverse sur les réseaux sociaux, les mensonges que l’on véhicule sur nos soldats ou sur ce qui se passe dans notre pays. Il s’agit pour moi d’une véritable mission, même si cela n’est pas toujours évident puisque le français n’est pas ma langue maternelle et que je fais tout cela bénévolement, sur mon temps libre en dehors de mes horaires de travail ». Yedidia traduit donc les infos en provenance du site 0404 en hébreu et les poste sur la page FaceBook en français. Parallèlement, il lui arrive aussi de filmer des événements et des manifestations qui se déroulent en France et d’y faire un véritable travail de reporter pour ensuite diffuser les images sur 0404 en hébreu.

Pour l’équipe de 0404, diffuser l’information est la meilleure hasbara possible, celle qui remonte des faits et du terrain, celle qui devrait être incontestable.

Ainsi, depuis la France, derrière son téléphone portable qui lui sert d’outil de travail, Yedidia, aidé par quelques proches, font leur plus belle déclaration d’amour à Israël et participent à l’action de rétablissement de l’image d’Israël dans le monde.

»Notre public est varié », nous confirme Yedidia, »beaucoup sont des membres de la communauté juive mais nous avons aussi des non-Juifs qui nous suivent. Il m’est même arrivé d’être contacté par des journalistes français qui regardent la page FaceBook. A quelques occasions, certaines de nos dépêches sont réutilisées ».

Cette mission n’est pas de tout repos pour Yedidia, qui reçoit certes beaucoup de messages d’encouragement mais aussi des menaces qui montrent encore que la route est longue pour normaliser le débat sur Israël.

A quoi juger la réussite de ce travail? Pour Yedidia, c’est au nombre de personnes qui suivent sa page FaceBook, aux commentaires qui y naissent. C’est aussi à la quantité d’amour qu’il parvient à diffuser envers nos soldats, à travers les nombreuses vidéos qu’il poste.

Pour Boaz, c’est au fait d’avoir créé un lien fort entre un site israélien, en hébreu et la communauté juive de France: « Une famille nous a avoué que nous avons été à l’origine de sa décision de faire son alya. Quand je dis que l’info est la meilleure hasbara! ».

Guitel Ben-Ishay