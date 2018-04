“Face à face” Le ministère de l’Alya et de l’Intégration rencontre les olim français à Netanya

Chaque vague d’immigration en Israël est particulière, de par sa mentalité, sa perception, ou encore par son comportement. C’est la raison pour laquelle la ministre Sofa Landver a pris l’initiative de rencontrer personnellement les nouveaux immigrants, d’écouter leurs préoccupations, de comprendre leurs aspirations afin de pouvoir les réaliser de la meilleure façon possible.

La ministre Sofa Landver a ainsi lancé le projet “Face à face”: celle-ci se déplacera en compagnie du directeur général Alex Kouchnir et des hauts responsables du ministère de l’Alya et de l’Intégration, en vue de rencontres informelles avec les olim originaires de différents pays. Ces réunions sont organisées par les dirigeants des antennes du ministère de l’Intégration des différentes villes.

Une rencontre de ce type s’est tenue hier à Netanya en présence de 250 olim de France. Ces quatre dernières années, depuis 2014, 5234 olim français se sont installés à Netanya. 286 étudiants olim francophones étudient à la Mikhlala de Netanya et résident actuellement dans la ville. Les olim venus rencontrer les dirigeants du Ministère ont manifesté une grande motivation et exprimé la volonté d’obtenir des éclaircissements sur des sujets variés: les licences professionnelles, les formations et l’apprentissage de l’hébreu, les possibilités d’étudier en soirée, l’aide aux entreprises etc. Différents problèmes ont été soulevés et ont bénéficié d’une réponse individuelle, certains d’entre eux requérant une vérification auprès d’autres administrations, avec l’aide du ministère de l’Alya et de l’Intégration.

Dans l’introduction de son discours, la ministre Sofa Landver a remarqué: “Il s’agit de la troisième d’une série de rencontres “Face à face”. Deux ont déjà eu lieu en langue russe à Haïfa et à Ashdod, en présence de près de 300 olim russophones. Aujourd’hui nous sommes venus parler en français et vous écouter dans votre langue, afin de créer un dialogue productif qui nous aidera à optimiser les actions du Ministère et de votre côté, à vous intégrer dans la société israélienne plus en douceur.”

Précisons que le ministère de l’Alya et de l’Intégration a déjà mis en place une plateforme téléphonique en 5 langues, emploie des coordinateurs parlant différentes langues chargés accompagner les olim dans leur quotidien, et publie une documentation explicative en plusieurs langues. Mais cela ne minimise aucunement l’importance de ces rencontres informelles. A la fin de la soirée, les olim ont exprimé leur satisfaction et l’espoir que ce projet se poursuive.