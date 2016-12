Exposition archéologique…à la « Kirya » de Tel-Aviv

Sur initiative commune de Tsahal et de l’Office national des Antiquités, une exposition rare est présentée ces jours-ci dans le plus grand jardin archéologique situé en plein coeur de la « Kirya » de Tel-Aviv, « temple » de l’institution militaire israélienne. Des dizaines de pierres et d’objets rares y sont exposés, provenant de fouilles effectuées à Jérusalem, Césarée, Tibériade, Ashkelon et autres sites historiques. Ils présentent un survol des époques allant du 2e Templede Jérusalem jusqu’au Moyen-âge.

Ayelet Gruber-Evron, organisatrice de l’exposition a exprimé son émotion face au symbole extrêmement puissant de voir notamment une pierre de six tonnes transportée depuis Jérusalem, datant de l’époque de la destruction du Temple, exposée face au nouveau et imposant bâtiment principal de la Kirya, qui représente la force retrouvée d’Israël.

Ce nouveau jardin archéologique a été inauguré il y a trois mois et ne présente que quelques dizaines d’objets parmi les millions que possède l’Office national des Antiquité et qui ne sont généralement pas accessibles au grand public.

Photo Moshé Hartal / Office national des antiquités / Flash 90