Une exposition à Paris à la mémoire d’Elie Wiesel

Le 5 mars, la LIMMUD FSU, une organisation éducative juive internationale, a lancé lors de ses journées 2017, une exposition pour saluer la mémoire du regretté Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix, auteur de renom et survivant de l’Holocauste, décédé en juillet dernier.



Elie Wiesel a toujours entretenu un lien fort avec la France, et avec Paris en particulier où il est arrivé après la guerre, Il y apprit a le français, puis a étudié à la Sorbonne. C’est aussi à Paris qu’il a commencé sa carrière de journaliste. La cérémonie de lancement de cette exposition hors du commun s’est tenue lors de l’événement annuel Limoud France, auquel ont participé plus de 600 jeunes et personnalités, parmi lesquelles, François Zimeray, ambassadeur de France au Danemark et ami proche de Wiesel.

« Elie Wiesel – de Sighet à l’Ukraine via la France et Israël » est le titre d’une exposition spéciale qui a été lancée par Limmud FSU en août 2016 à Moscou et a aussi été accueillie à Londres, à New York et à Jérusalem. Le projet a été initié par le fondateur de Limmud FSU, Chaim Chesler, et réalisé par Dr. Joël Rappel, fondateur de « Elie Wiesel Archive » à l’Université de Boston.

L’exposition présente des dizaines de photographies témoignant des différentes étapes de la vie d’Elie Weisel, son village natal et sa famille à Sighet en Roumanie ; son enfermement à Auschwitz et sa libération du camp de concentration de Buchenwald quelques années plus tard ; sa vie en France et sa carrière de journaliste ; les nombreux livres qu’il a publiés, tels que Le cinquième fils, Le procès de Shamgorod, Les Juifs du silence et La nuit ; l’attribution du Prix Nobel de la Paix dont il fut honoré en 1986; et les décennies d’activisme pour la commémoration et le souvenir de l’Holocauste.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par les discours de l’ancien ambassadeur de France au Danemark, M. François Zimeray, engagé pour les droits de l’homme et parmi les amis les plus proches d’Elie Wiesel ainsi que le Directeur général de Limmud FSU, Roman Kogan. Mgr Alexander Winogradsky Frenkel, Archevêque du Patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem ; le Directeur général de l’organisation Limmud (Royaume-Uni), Eli Ovits ; la Directrice générale de Limoud France, Ruth Ouazana et le Président de Limoud France, Denis Ktorza étaient également présents à la cérémonie.

François Zimeray : « Elie et moi étions de très proches amis. Nous avions coutume de nous rencontrer fréquemment pour débattre de sujets qui nous tenaient à cœur, tels que les sujets liés aux droits universels de l’homme. Il me manque tellement. Aujourd’hui, nous sommes témoins d’un épisode grave de notre histoire où les droits de l’homme sont violés (par le terrorisme, par exemple), évènements qui conduisent la communauté juive à se renfermer et s’isoler du monde, de l’humanité. Et cela est précisément ce qu’il faudrait éviter. Nous devons rester ensemble pour être forts ».

Nous avons recueilli quelques témoignages

Roman Kogan : « Nous sommes fiers de lancer cette exposition pour la première fois en France, pays où Elie Wiesel a étudié et a débuté sa remarquable carrière de journaliste et d’écrivain. Son héritage est important pour nous, particulièrement en raison de sa contribution à la lutte des juifs soviétiques pour le droit d’émigrer. A Limmud FSU, menons aussi un combat pour les juifs de l’ex-Union soviétique, non pas dans un sens physique mais plutôt dans un domaine spirituel et éducatif. Le renforcement de notre identité juive est le combat de notre génération ».



Sur la photo (offerte par : Albert Ouazana) de droite à gauche : l’Archevêque Alexander Winogradsky Frenkel, le Directeur général de Limmud – Roman Kogan, l’Ambassadeur de France au Danemark – François Zimeray, la co-Présidente de Limoud – Delphine Dahan, le Président de Limoud France – Denis Ktorza, l’ancien Président de Limoud France – Elie Lobel, le Directeur général de Limoud France – Ruth Ouazana.

Sylvie Bensaid – www.tribunejuive.info