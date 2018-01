Les exportations israéliennes ont dépassé 100 milliards de dollars !

Selon un rapport préliminaire publié par l’Institut israélien d’exportation et de coopération internationale compilé avec des données transmises par le ministère de l’Economie et de l’Industrie, les exportations annuelles de biens et services d’Israël devraient dépasser pour la première fois les 100 milliards de dollars……Détails…….



En effet, le total des exportations pour 2017 devrait être supérieur de 5% à celui de 2016.

Selon le rapport préliminaire, les exportations de biens et de services, excluant les nouvelles technologies et les diamants, ont atteint 92 milliards de dollars en 2017, une hausse de 6% par rapport à 2016.

Si l’on exclut les exportations vers l’Autorité palestinienne, les exportations devraient atteindre 53 milliards de dollars en 2017, soit une augmentation de 1% par rapport à 2016.

Les exportations industrielles, qui représentent 85% des marchandises exportées par Israël, ont augmenté de 3% en 2017 et atteignent un total de 45 milliards de dollars.

Les exportations de diamants pour 2017 devraient totaliser 7 milliards de dollars, en baisse de 7% par rapport à 2016. Les diamants représentent 13% de toutes les exportations de biens.

Les exportations agricoles devraient atteindre 1,2 milliard de dollars en 2017, soit une augmentation de 2% par rapport à 2016.

L’agriculture représente environ 2% des exportations totales du pays.

Selon le rapport, les exportations israéliennes vers l’Union européenne ont augmenté de 20% en 2017. Les exportations de services de haute technologie ont également augmenté de 7%.

Au total, 243 entreprises ont reçu une aide du ministère de l’Economie et de l’Industrie en 2017, contre 129 en 2016.

Mardi, le ministre de l’Economie et de l’Industrie, Eli Cohen, a déclaré : « Les exportations israéliennes ont une grande importance pour l’économie, elles sont le moteur de la croissance économique et la principale source d’emplois stables du pays ».

Source Koide9enisrael