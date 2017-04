Les exportations de matzots israéliennes sont de $12 Millions.

Les exportations de matzots israéliennes représentent plus de $12 millions de dollars. Les Etats-Unis sont le premier pays importateur de matzots. Les exportations européennes sont destinées au Royaume-Uni, Italie, à la France (700 000 dollars) et Belgique.

Une matsa (hébreu : מַצָּה, matsoth au pluriel) est un pain non levé, consommé pendant Pessa’h. Son origine vient de l’Exode des Hébreux. Selon le texte biblique et la tradition orale, quand ils quittèrent l’Égypte, ils n’avaient pas le temps pour laisser le pain se lever ; le résultat donnait la maṣṣa. Pour Pessa’h, les ingrédients sont la farine et de l’eau.

Selon la halakha, seules cinq céréales peuvent être utilisées pour élaborer la farine de maṣṣa : blé, orge, avoine, seigle et épeautre. En effet, la fermentation des autres céréales, comme le riz, peut être considérée comme un pourrissement en fonction des communautés (ashkénaze et séfarade).

Lors de l’élaboration de la maṣṣa, la pâte à utiliser peut être susceptible de se lever mais on doit l’en empêcher. Pour cela, il faut que la pâte soit pétrie sans arrêt et il faut l’élaborer en moins de dix-huit minutes (et donc la faire cuire dans ce délai) car c’est le temps maximal pour empêcher la fermentation.

On parle de matsa shemoura (= gardée) (hébreu : מַצָּה שְׁמוּרָה) lorsqu’elle est élaborée à partir d’un blé surveillé depuis la moisson pour éviter toute humidité et qu’elle est cuite juste après le nettoyage des ustensiles et du four.

Le pain azyme est utilisé par certaines églises chrétiennes dans la cérémonie de l’Eucharistie (d’autres, principalement protestantes ou orthodoxes utilisent du pain levé).

La plus ancienne usine de matzoth de France est basée à Wasselonne : il s’agit des Établissements René Neymann, qui fonctionnent depuis 1850. Jusqu’en 1930, la production était destinée uniquement à l’usage religieux.

