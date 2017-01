Explosions près de Damas: la Syrie accuse Israël

Plusieurs explosions ont retenti dans la nuit (jeudi à vendredi) près de l’aéroport militaire Al Mazzeh, non loin de Damas. Un site d’informations proche du régime d’Assad a indiqué que plusieurs missiles avaient été tirés et la chaine télévisée officielle syrienne a précisé que des ambulances s’étaient rendues sur place. Pour l’agence de presse officielle syrienne Sana, des avions israéliens auraient effectué ces raids. Elle a porté ensuite de graves accusations diffamatoires contre Israël, prétendant qu’ils avaient lancé cette attaque ‘dans le cadre de leur soutien aux organisations terroristes et pour tenter d’améliorer leur moral’. L’armée syrienne aurait en outre proféré des menaces à l’encontre d’Israël, le mettant en garde contre ‘les retombées de cette attaque brutale’.