Exercice naval franco-israélien!

Les marines israélienne et française ont effectué récemment un exercice commun en Méditerranée, pour la première fois depuis 1963! Pour cela, deux lances-missiles de la Marine israélienne, avaient accosté au port de Toulon et des bâtiments de la Marine française avaient accosté dans le port de Haïfa.

Selon les deux armées, cet exercice a beaucoup contribué à chacune d’elles et a amélioré les capacités des combat. Les bâtiments des armées française et israélienne ont pu s’exercer sur plusieurs scénarios notamment des opérations conjointes avec hélicoptères, tirs d’artillerie, entraînements avec avions de chasse, défense contre des tirs de missiles, défense contre les mines, gestion d’incidents avec nombreuses victimes, sauvetages de blessés etc.

Lors de sa visite en France, le commandant de la Marine israélienne, général Elie Sharvit avait rencontré son homologue français l’amiral Christophe Prazuck.

A la fin de l’exercice commun qui a été un succès, le général Sharvit a déclaré: “A l’ère actuelle, où les changements sont nombreux et rapides, la vision de la Marine israélienne doit être globale. Les coopérations avec des marines occidentales sont nécessaires et importantes afin de renforcer la sécurité d’Israël sur le plan maritime. Cet exercice avec la Marine française est bénéfique aux deux armées et leur apprend de nouvelles possibilités….”.

Un autre officier supérieur de la Marine israélienne, le colonel Ronen Hadjadj, a souligné que de nombreuses flottes occidentales circulent en Méditerranée et qu’il est bon de renforcer les liens et les entraînements afin que les choses soient plus claires entre ces armées en cas de nécessité.

Vidéos:

Photos porte-parole Tsahal