Exercice aérien tripartite, dont Israël et l’Egypte!

Les armées de l’air israélienne, égyptienne et grecque effectueront prochainement un exercice commun. C’est ce qu’a annoncé le ministre grec de la Défense Panos Kammenos. Que la Grèce et Israël coopèrent sur le plan militaire n’est guère étonnant, vu l’alliance stratégique solide conclue entre Jérusalem, Athènes et Nicosie.

Mais c’est la première fois depuis la signature des accords de paix israélo-égyptiens en 1977 que de appareils de Tsahal et de l’armée égyptienne effectueront des exercices ensemble. Ceci illustre le rapprochement entre Israël et l’Egypte dû aux intérêts communs bien compris entre les deux pays depuis l’arrivée au pouvoir du président Abd El-Fatah A-Sissi.

Le ministre grec a expliqué que ces manoeuvres sont destinées à « renforcer la stabilité régionale ». Il a précisé que des avions d’autres pays européens y participeront.

Panos Kammenos a fait ces déclarations lors d’une parade militaire à Nicosie, dans le cadre des cérémonies marquant le 57e anniversaire de la partition de l’île entre Grecs et Turcs.

Photo Site de l’armée de l’air de Tsahal