Examens d’agent immobilier, d’avocat et d’expert-comptable : “faire confiance à un professionnel de la formation juridique”

Avocat en Israël depuis 1995, Pierre Lurçat s’est spécialisé depuis 2007 dans la formation professionnelle et dans la préparation des Olim aux examens et équivalences en droit israélien.

LPH : A qui s’adressent vos formations ?

P. Lurçat : A tous les francophones qui doivent passer des examens de droit israélien : avocats ou diplômés en droit, experts-comptables ou tous ceux qui souhaitent travailler dans l’immobilier.

LPH : Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans ce domaine ?

P. Lurçat : J’ai constaté il y a longtemps que les francophones arrivant en Israël n’étaient pas beaucoup aidés à se préparer aux examens de droit, qui constituent un obstacle à la fois technique et psychologique. Ainsi, de nombreux agents immobiliers exercent dans l’illégalité, parce qu’ils n’ont pas réussi leur examen. Outre la difficulté linguistique, les examens de droit sont perçus comme difficiles du fait de la différence entre les systèmes juridiques français et israélien.

LPH : Quelle est la spécificité de vos formations par rapport à d’autres sur le marché ?

P. Lurçat : Je suis un professionnel du droit et de la formation juridique et le premier à avoir mis en place ce type de formation. C’est ce qui me donne ma légitimité et garantit le sérieux de mes formations. On trouve sur le marché des formations amateurs, souvent animées par des gens qui ne sont pas des professionnels de la formation, ou du droit… Ce n’est pas sérieux ! Un bon agent immobilier doit connaître des notions de droit pour exercer son métier, au-delà même de l’examen. J’ajoute que plusieurs centaines d’anciens élèves qui ont suivi mes formations depuis 2007 sont ma meilleure recommandation.

LPH : Combien de temps dure la formation pour devenir agent immobilier ?

P. Lurçat : C’est une formation accélérée sur une semaine, avec des cours intensifs qui permettent une immersion totale dans l’hébreu juridique. J’ai constaté que c’était plus efficace que les formations étalées sur plusieurs semaines.

LPH : Quel est le niveau d’hébreu requis pour passer les examens de droit israélien ?

P. Lurçat : Cela dépend évidemment du domaine concerné. L’examen d’agent immobilier requiert un niveau d’oulpan Beth + ou Guimel. Pour les examens d’équivalence d’avocat et d’expert-comptable, il faut au moins un niveau d’oulpan Guimel + / Daleth. Mais quel que soit le niveau d’hébreu de départ, le plus important est la motivation et le travail…

LPH : Quels conseils donnez-vous aux candidats aux examens de droit israélien ?

P. Lurçat : Avant tout de ne pas se décourager ! J’ai rencontré de nombreux avocats et diplômés de droit en France qui renonçaient à passer les équivalences du barreau israélien avant même d’avoir essayé… Il faut dédramatiser les examens de droit en Israël, qui ne sont pas plus compliqués que les examens de droit en France. Le système juridique israélien, avec ses spécificités et son histoire particulière, demeure à de nombreux égards moins complexe que le système juridique français.

LPH : Quand ont lieu vos prochaines formations et comment s’inscrire ?

P. Lurçat : Les prochaines formations aux examens d’agent immobilier ont lieu mi-novembre à Jérusalem et fin novembre à Tel-Aviv. Pour les experts-comptables et les avocats, les dates sont déterminées avec les élèves. Je donne aussi des formations à distance pour les candidats à l’alyah qui sont encore en France. Pour s’inscrire, le plus simple est de me contacter directement au 050-286 51 43 ou pierre.lurcat@gmail.com.

http://www.pierrelurcat.com/