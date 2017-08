Evénement historique dans le Goush Etzion

Sur initiative de la ministre de la Justice Ayelet Shaked, l’Etat a inscrit 850 dounam (85 hectares) de terres près du kibboutz Kfar Etzion au nom du KKL. C’est la première fois depuis 90 ans que ces terres sont officiellement attribuées aux Juifs. A cette époque elles avaient été acquises par des Juifs pour ce kibboutz puis avaient été saisies par la Jordanie en 1948 suite à la chute de Kfar Etzion. En 1967, le kibboutz avait été recréé sur les ruines du précédent, mais le statut de nombreuses terres aux alentours n’avaient toujours pas de statut clair et toute construction juive y était interdite.

La direction et les membres du kibboutz Kfar Etzion ont exprimé leur satisfaction: « Nous remercions la ministre Ayelet Shaked qui après plus de vingt ans de procédures bureaucratiques a réussi à extraire la charrette de la boue. A l’occasion du cinquantenaire de la libération du Gous Etzion, nous recevons le plus beau cadeau que nous pouvions espérer ».

Cette mesure a pu être effectuée grâce au travail d’officier en charge de l’inscription cadastrale à l’Administration civile de Judée-Samarie, Tomer Carmi.

Photo Conseil régional Goush Etzion