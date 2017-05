Eurovision: le BDS s’attribue la mauvaise place d’Israël au classement

Le candidat d’Israël à l’Eurovision 2017, Imri Ziv, est arrivé en 23e position sur les 26 pays arrivés en finale. Après cette contre performance (ceci dit assez méritée sur le plan artistique…) le mouvement de boycott BDS s’est attribué les « lauriers » de cette défaite, comme conséquence de la campagne qui avait été lancée auprès des populations de certains pays participants pour qu’ils accordent la note « zéro » à Israël.

Pour cela, le BDS avait financé des clips télévisés, organisé des réunions notamment auprès des jeunes et des étudiants en présentant Israël comme un Etat-apartheid qui persécute et massacre les Arabes palestiniens. L’un des organisateurs du BDS a affirmé qu’une campagne encore plus ample et agressive aura lieu pour l’Eurovision 2018.

Il sera difficile de savoir si les 39 malheureux points engrangés par Israël auprès des jurys des autres pays sont effectivement dûs au travail de sape du BDS.

