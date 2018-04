Et si la chanteuse s’impose déjà comme un phénomène, ce n’est pas pour rien : son titre « Toy » est un hymne accrocheur dédié à l’empowermentféminin. « Je ne suis pas ton jouet », balance-t-elle, en jouant avec ses cordes vocales, dans un clip pop et coloré. Perso, on est déjà accro !