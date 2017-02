Eurovision 2017: Israël a sélectionné son candidat

Découvrez Imri Ziv, le candidat qui portera les couleurs d’Israël à l’Eurovision cette année.

Imri Ziv, 25 ans, a été sélectionné lundi soir pour représenter Israël au concours de l’Eurovision qui aura lieu en mai à Kiev en Ukraine.

« Je suis très heureux et je promets de faire de mon mieux pour emmener l’Eurovision en Israël l’année prochaine. Merci de faire de mon plus grand rêve une réalité », a déclaré Imri.

Le jeune chanteur avait tenté sa chance à The Voice il y a cinq ans, puis avait un peu disparu des écrans. Ces deux dernières années, il a fait un timide retour médiatique en étant danseur et chœur dans la délégation israélienne à l’Eurovision et s’est donc retrouvé au second plan.

Mais ça n’était pas assez pour Imri, qui voulait être sur le devant de la scène.

Il a donc décidé de se présenter cette année à l’émission de télé réalité Rising star (en hébreu « Hakochav Haba ») diffusé sur Channel 2, qui a pour particularité de de choisir le représentant israélien à l’Eurovision.

Et cette fois-ci, ça a marché ! Une large victoire a été accordée à Imri lundi soir.

L’Etat hébreu espère que son candidat aura une chance de l’emporter. Dans les années 2011, 2012, 2013 et 2014, Israël n’avait pas été qualifié pour la finale de l’Eurovision, un drame pour un pays qui est très friand de ce concours.

Israël garde un bon souvenir de 2015, lorsqu’un jeune franco-israélien, Nadav Guedj, a remporté l’émission Rising Star. Le jeune chanteur a su s’entourer d’auteurs de grand talent et devient célèbre dans toute l’Europe grâce à sa chanson « Golden Boy ». Réelle star en Israël, sa chanson est un tube et se classe 9ème sur 40.

Israël n’a pas gagné l’Eurovision depuis 1998 avec la transsexuelle Dana International.

Source www.i24news.tv