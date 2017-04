Sur Europe1. Une Innovation bluffante venant de Noveto (Israël)

Sur Europe1, Anicet Mbida offre chaque matin ce qui se fait de mieux en matière d’innovation :

“Encore une technologie surprenante ce matin, des hauts parleurs qui dirigent le son directement vers nos oreilles. C’est à peine croyable. Par exemple : vous posez votre téléphone sur la table, vous le mettez sur haut-parleur. Mais il n’y a que vous qui l’entendez. Vous pouvez bouger, vous lever, vous déplacer, le son du haut-parleur viendra directement dans vos oreilles et celle de personne d’autre.

Donc il n’y plus besoin de porter un casque. Parce qu’une caméra suit votre visage, repère la position de vos oreilles et leur envoie un filet sonore directionnel que vous êtes le seul à pouvoir entendre. Ce sont les ingénieurs Israéliens de la société Noveto qui l’on mis au point et c’est bluffant.

Ça ne marche que sur les téléphones ou ça peut s’adapter ailleurs ?

Non, comme c’est le haut-parleur qui intègre la caméra, ça s’adapte partout : sur les télés, sur le GPS des voitures par exemple, comme ça vous êtes le seul à avoir les fameux “Dans 100 mètres serrez à droite”.

Alors c’est une technologie très pointue de manipulation d’ondes sonores. Si vous voulez jouer les savants : ça s’appelle le principe de Huygen.

Mais ce qu’il faut retenir surtout, c’est qu’elle permet de diriger les flux sonores, comme on dirige des flux lumineux.

Et c’est déjà commercialisé ? Ça commence tout juste chez les professionnels. La société Allemande Holoplot va par exemple équiper des salles de cinéma et des boites de nuit.

Là on ne vise plus simplement les oreilles, mais des zones entières d’une salle. Du coup, au cinéma certains rangs verront le film en VO, les autres en VF.

Et pour les boite de nuit, on pourra enfin se parler sans hurler. Puisque la musique sera à fond sur la piste de danse mais très douce partout ailleurs.

Une vraie belle innovation qu’on a hâte de voir se diffuser.

Anicet MBIDA

