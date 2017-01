Europe : Israël tenu responsable de la ‘crise  humanitaire’ à Gaza

L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, réunie à Strasbourg, a adopté mardi soir à une majorité de 46 voix, contre 12 et 2 abstentions, un rapport accusant Israël d’être ‘responsable de la situation humanitaire à Gaza’.

Le document prétend également qu’Israël a été impliqué dans ‘des incidents dans lesquels des personnes qui ne constituaient pas un danger immédiat pour la vie humaine ont été tuées délibérément’ et fait croire, contre toute logique et toute vraisemblance, qu’il s’est agi d’un ‘procédé de meurtre illégal et systématique’.

Le texte poursuit ainsi : « Nous appelons l’Union européenne à soutenir l’éventualité d’une procédure auprès de la Cour pénale internationale, si les résultats montrent qu’il existe des motifs raisonnables de le faire ».

Les auteurs du document réclament ensuite ‘le retrait du blocus sur Gaza pour s’assurer que les approvisionnements vitaux et médicaux soient livrés aux habitants de Gaza, pour permettre à des Arabes palestiniens de chercher du travail en Israël et pour préparer un plan pluriannuel en vue de la mise en place d’un Etat palestinien’.

Après avoir accablé Israël de façon totalement injuste et partiale, le rapport s’adresse tout de même à l’Autorité palestinienne pour lui demander de ‘prévenir et de dénoncer les actes de terrorisme contre Israël ».

La députée Aliza Lavie, venue à la tête d’une délégation israélienne pour participer aux débats, a pris la parole avant la réunion. Elle a souligné, dans son discours, que ‘les choses étaient présentées de façon erronée et exposaient la situation de manière sélective’. Et de préciser : « Le compte-rendu s’appuie sur des rumeurs et non sur des faits. Nous avons retiré tous nos citoyens et même nos morts de la bande de Gaza en 2005 (dans le cadre du plan de retrait du Goush Katif), et en retour, nous avons été immédiatement attaqués avec des missiles ».

Elle a ensuite rappelé ‘qu’Israël fournissait un tiers de l’électricité de Gaza gratuitement et que 130 000 Palestiniens avaient reçu un traitement médical gratuit en Israël l’an dernier, y compris des membres de la famille du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh’. « Et pourtant, a-t-elle souligné, nous sommes accusés de provoquer une crise humanitaire ».

Lavie a poursuivi en demandant : « Où sont les millions de dollars envoyés par le Conseil de l’Europe aux Palestiniens pour la reconstruction de Gaza ? Où l’argent est-il passé ? »

Le député Elie Elalouf (Koulanou), qui accompagnait Aliza Lavie, a affirmé pour sa part : « Israël veut vivre en paix avec ses voisins. Gaza n’est pas en état de siège mais la région est sous surveillance afin de protéger les citoyens d’Israël, juifs et arabes. J’espère qu’un jour nous serons en mesure de discuter sérieusement de ces questions afin de construire ensemble un meilleur avenir pour la région ». Photo Knesset Department of Foreign Relations