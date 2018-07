Europe: campagne contre l’adhésion d’Israël au programme FP9

Le programme-cadre européen pour la recherche et le développement pour la période 2014-2020, “Horizon 2020” s’achèvera d’ici deux ans. Il sera succédé par le plan-cadre FP9 (Framework Program) pour les sept années suivantes. Grâce à sa puissance technologique et scientifique, Israël avait été le premier pays non-européen à signer un traité d’adhésion à “Horizon 2020”, avec à la clé des milliards d’euros de subventions pour la recherche dans nombreux domaines de pointe. Les trois piliers sur lesquels reposent ces plans septennaux sont : l’excellence scientifique, le soutien à l’innovation de rupture-créatrice de marché et les missions sociétales.

Mais l’aide que peut apporter Israël à l’humanité dérange l’Autorité Palestinienne et les milieux propalestiniens européens – BDS en tête – qui commencent déjà à faire campagne pour saboter la reconduction de l’accord d’adhésion d’Israël au futur plan. Détruire est leur religion.

Le ministre de la Science, de la Technologie et de l’Espace, Ofir Akounis a demandé aux différents responsables de son ministère de se mettre en ordre de bataille pour lutter avec force contre cette nouvelle tentative de délégitimation d’Israël. Le ministre a qualifié cette campagne “d’anti-israélienne et d’antisémite”.

De son côté, le ministre de l’Economie Elie Cohen a été plus direct: “Les efforts répétés des Palestiniens ont pour origine la frustration et la jalousie: ils voient toutes les innovations israéliennes qui nourrissent l’économie du pays et améliorent les conditions de vie de l’humanité. Et alors que la technologie israélienne avance en médecine, dans le traitement de l’eau, dans les voitures électriques, la cybernétique ou l’agriculture, les Palestiniens sont encore à l’âge de pierre, et passent leur temps à creuser des tunnels et lancer des cerfs-volants incendiaires. Israël est devenu un acteur-clé dans l’innovation mondiale et nous continuerons à participer aux programmes internationaux tels que le programme européen de recherche et développement. La coopération technologique entre Israël et l’Europe est importante pour les deux parties”.

