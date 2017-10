Les Etats-Unis mettent des conditions à un cabinet d’union Fatah-Hamas

L’émissaire spécial du président Donald Trump pour les négociations internationales a évoqué les pourparlers interpalestiniens en vue d’une « réconciliation » entre les frères ennemis du Fatah et du Hamas. Tout en se félicitant de se rapprochement qui va selon les souhaits du Quartet, Jason Greenblatt a émis les conditions américaines: tout cabinet d’union qui sera formé devra s’engager de manière claire à cesser toute violence et incitation, à reconnaître l’Etat d’Israël, à entériner tous les accords conclus antérieurement et entamer un sérieux processus de paix définitive avec Israël.

A Jérusalem, ces derniers développements politiques ne sont pas forcément vus de manière positive. Au vu des expériences passées, en cas de rapprochement entre le Fatah et le Hamas, ce serait plutôt le second qui aurait de l’ascendant sur le premier. Et on voit mal Mahmoud Abbas, redevenu maître dans la bande de Gaza, empêcher le Hamas de creuser des tunnels souterrains ou cesser la fabrication de missiles.

Photo Illustration