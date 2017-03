Les Etats-Unis menacent de quitter le Conseil des droits de l’homme de l’ONU!

Le magazine américain Foreing Policy a publié la teneur d’une lettre adressée cette semaine par le Secrétaire d’Etat US Rex Tillerson au Conseil des droits de l’homme de l’ONU ainsi qu’à huit autres institutions qui agissent dans le même domaine. Il exige « une profonde réforme dans leur politique et leur attitude face à Israël » sans quoi les Etats-Unis quitteront ces organisations avec toutes les conséquences que cela sous-entend.

Le Conseil des droits de l’homme est composé de 47 pays membres, dont nombre d’Etats non-démocratiques ou dictatoriaux et il mène une politique ouvertement hostile et obsessionnelle à l’égard d’Israël.

Mais au sein de l’Administration Trump et du Département d’Etat, les avis sont partagés sur la question même si les intentions sont identiques: les partisans d’un retrait des Etats-Unis du Conseil des droits l’homme estiment que cet organisme n’a plus sa raison d’être en raison du dévoiement total de ses objectifs, et pensent qu’un retrait américain signerait la lente fin de ce conseil. A l’opposé, les adversaires d’un retrait souhaitent que les Etats-Unis restent membres afin de défendre l’Etat d’Israël et de bloquer les inévitables résolutions anti-israéliennes.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un net changement de la politique américaine envers ces instances internationales qui sont devenues une sinistre farce qui de plus avale des milliards de dollars.

