La police et l’armée ont dressé des barrages routier dans la région de Beer-Sheva et de Rahat (Néguev) suite à des informations quant à un risque d’attentat. On note une intense activité de véhicules de police sur les axes routiers de ce secteur. La police a demandé au habitants de signaler toute personne ou mouvement suspects.

Photo PP Police