ET SI ON SORTAIT ?

A partir du 15 juillet

UN ÉTÉ DE CINEMA ISRAÉLIEN – EN FRANÇAIS

L’Israel Film Fund et l’Institut français d’Israël proposent pour la deuxième année consécutive « Un été de cinéma israélien – en français » ! 8 films israéliens en version originale sous-titrée en français seront programmés cet été à partir du 15 juillet à la cinémathèque de Tel Aviv. Et pour la première fois, une sélection de 3 de ces films sera également projetée à la cinémathèque de Jérusalem en août et en septembre. L’occasion pour les francophones, qu’ils soient résidents ou touristes, et pour tous les amoureux du cinéma et de la langue française, de découvrir ou redécouvrir, l’actualité du cinéma israélien.

19 JUILLET

THE CHAINSMOKERS EN CONCERT

Suite au succès de leur performance en 2017 : The Chainsmokers, DJS et producteurs américains, se produiront pour notre plus grand bonheur le 19 juillet au Live Park de Rishon Letsion ! Leur show sera exceptionnel et multi sensoriel !

Réservations : culturaccess.com

25 JUILLET

MICHEL FUGAIN EN CONCERT A TEL AVIV

Presque 10 ans après son concert mythique à Jérusalem, Michel Fugain revient en Israël à l’Opéra de Tel Aviv pour un concert unique le 25 Juillet !

Il remonte sur scène pour nous interpréter tous ses plus grands succès et il sera accompagné de ses musiciens avec qui il sillonne la France depuis toujours…

Infos et Réservations : https://LiveStage.show ou au 03.966.41.08 – Billets à partir de 190 Nis

26 JUILLET

ORLY SOLOMON EN CONCERT

Bientôt la fête de l’amour Tou Beav : le jeudi 26/07/2018 à 21h Orly Solomon vous invite à un concert romantique et rythmé, aux couleurs de l’été au Desire Bar Carlebach 25 – Tel Aviv.

Réservations au 050 2102496 (Entrée 50 nis)

30 JUILLET

ALANIS MORISSETTE EN CONCERT

La chanteuse de rock canadienne Alanis Morissette sera en concert le 30 Juillet en Israël. Sa puissante voix résonnera au Live Park de Rishon Letsion. Elle interprétera

ses classiques et nous procurera de fortes émotions.

Réservations: culturaccess.com

Revue réalisée par Yaël Sitbon / Yael Community