Et quand le Rav répond Lag Baomer

Question :

Cher Rav, nous avions l’intention de procéder à la ‘Halaké (coupe rituelle des cheveux des garçons à l’âge de trois ans) dans l’après-midi de Lag Baomer, un peu avant la tombée de la nuit. Or, nous avons entendu dire que nous devions attendre impérativement le 34ème jour du Omer au matin pour le faire. Qu’en est-il? D’autre part, et en admettant que nous soyons autorisés à suivre notre intention première, il y a-t-il un problème à ce que cette coupe de cheveux, débutée avant la tombée de la nuit, empiète sur celle-ci?

Réponse :

Concernant le moment précis à partir duquel l’on est autorisé à se couper les cheveux et à se raser autour de la date de Lag Baomer, les coutumes séfarade et achkénaze divergent. Tandis que selon la coutume séfarade, ceci n’est autorisé qu’à partir du 34ème jour du Omer au matin (cf.Choul’an Aroukh Ora’h ‘Hayim 493 § 2), la coutume achkénaze l’autorise dès le matin du jour de Lag Baomer lui-même (cf. ibid. Rama). Il est intéressant de noter que cette controverse tourne autour du point de savoir à quel moment précis a cessé l’épidémie ayant entrainé la mort des disciples de Rabbi Akiva, et pour lesquels l’on prend le deuil en s’abstenant de se couper les cheveux et de se raser: le 34ème jour du Omer selon Rabbi Yossef Karo, le 33ème jour, selon le Rama.

Quoi qu’il en soit, nombreux sont les décisionnaires de tous bords qui autorisent à procéder à la ‘Halaké dans la journée-même de Lag Baomer, et ce afin de rendre hommage à la mémoire de Rabbi Chimon Bar Yo’haï disparu en ce jour. A l’appui de cela, il est rapporté que le Ariza”l en personne avait procédé à la ‘Halaké de son propre fils le jour même de Lag Baomer (cf. Péri Ets ‘Hayim).

Concernant, la seconde partie de votre question, le Chout Chévet Hakéhati (tome 4, chap.3) stipule que si la ‘Halaké a débuté avant la tombée de la nuit de Lag Baomer, elle peut se poursuivre sans problème au-delà, et même si elle empiète dessus.

Question :

Je me suis laissé dire qu’il valait mieux, selon la Kabala, attendre la veille de Chavouot pour se couper les cheveux, et ce, bien que la Halakha permette de le faire dès le matin du 34ème jour du Omer. Est-ce vrai? Si tel est le cas, est-on autorisé à se couper les cheveux dès le soir du 49ème jour ou doit-on attendre forcément le lendemain matin?

Réponse :

Concernant la première partie de votre question, il est clair que selon le Ariza”l il est recommandé d’attendre la veille de Chavouot pour se couper les cheveux et se raser (cf.Kaf Ha’hayim chap.493 § 13). Telle est d’ailleurs la coutume en vigueur à Djerba (cf.Brith Kéouna article Ayin § 15).

Quant au second point, il fait l’objet d’une discussion entre les décisionnaires quant à l’interprétation qu’il convient de donner à la position du Ariza”l.

Selon le Pékoudat Eléazar, le Ariza”l autorise à se couper les cheveux et à se raser non seulement le soir du 49ème jour du Omer mais même durant la journée du 48ème jour.

Par contre, selon le ‘Hida et d’autres décisionnaires allant dans son sens, le Ariza”l n’autorise à se couper les cheveux et à se raser qu’à partir du soir du 49ème jour et non pas dès la journée du 48ème jour.

Enfin, selon le Moèd Lékhol ‘Haî, le Ariza”l n’autorise qu’à partir du 49ème jour au matin, mais ce, pour une raison annexe et non directement liée à la période du Omer. Il est en effet notoire, signale-t-il, que le Ariza”l recommande, Omer ou pas, de ne jamais se couper les cheveux ni de se raser durant la nuit.

En conclusion, si vous souhaitez être parfaitement en phase avec l’opinion du Ariza”l, je vous conseille d’attendre le matin du 49 ème jour pour rendre visite à votre coiffeur.

Rav Azriel Cohen-Arazi

