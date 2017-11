Et quand le Rav répond

Question :

Cher Rav, j’ai entrepris depuis quelques temps une démarche de Téchouva, qui me donne le sentiment d’être enfin en plein accord avec moi-même. Malheureusement, j’ai l’impression que mes parents désapprouvent cette attitude et semblent tout faire pour me mettre des bâtons dans les roues. Je me trouve ainsi déchiré entre mes devoirs vis-à-vis de D. et mon obligation d’honorer mes parents et les respecter. Que dois-je faire ?

Le problème que vous soulevez est hélas celui auquel se trouvent souvent confrontés ceux et celles qui se lancent dans cette aventure merveilleuse, mais aussi parsemée d’obstacles.

De manière générale, il vous faut savoir que vous avez, quoi qu’il en soit, le devoir d’honorer vos parents, et que vous devez surtout éviter de leur manquer de respect. La plupart des décisionnaires stipulent, en effet, qu’un enfant a l’obligation de manifester à son père les marques de respect qui lui sont dues, celui-ci serait-il le dernier des mécréants (cf. Choul’han Aroukh Yoré Déa chap. 240 § 18). Quant à ceux qui sont d’avis qu’il en est dispensé, ils lui interdisent cependant formellement de l’offenser (cf. Rama ibid. et Chakh § 20).

Je pense d’autre part, que c’est en continuant à honorer vos parents que vous pouvez espérer qu’ils vous comprennent. En effet, si les parents refusent souvent que leurs enfants regagnent le chemin de la Torah, c’est parce qu’ils craignent, chose insupportable, de se voir dorénavant jugés par eux, comme si, de manière implicite, leur enfant les mettait, de par leur choix, en permanence, face à leur infidélité à notre Tradition, et les accusait de la renier. Par contre, lorsque les enfants ont la sagesse, dans cette situation, de veiller à honorer et à respecter leurs parents, ces derniers échappent au sentiment délétère d’être constamment sous leur regard réprobateur.

De plus, il me semble qu’en vous rapprochant des valeurs de la Torah, vous deviendrez capable de discerner chez autrui et chez vos parents, leurs nombreuses qualités, que ne disqualifie en rien le fait qu’ils ne soient pas encore religieux.

Il me faut cependant attirer votre attention sur un point important. La Halakha stipule que lorsqu’un parent ordonne à son enfant de ne pas accomplir un commandement positif de la Torah, ou pire encore, de transgresser l’une de ses interdictions, celui-ci a le devoir de lui désobéir, en veillant bien sûr à y mettre les formes. Si en effet la Torah a juxtaposé, au sein des Dix Paroles, l’ordre d’honorer les parents, à celui d’observer le Chabbat, c’est afin de nous enseigner que le devoir d’obéir aux parents n’est de mise que dans la mesure où il ne contredit pas celui de respecter le Chabbat en particulier, ainsi que tous les autres commandements (cf. Choul’han Aroukh ibid. § 15).

Il ressort de ce qui précède que vous ne devez en aucune façon transiger avec vos devoirs vis-à-vis de D. sous prétexte que vos parents désapprouvent votre démarche, faisant preuve à votre égard d’une certaine forme d’intolérance. Au contraire, sans attendre leur accord, montrez-vous fort en vous appuyant sur le plaisir de vous savoir sur la bonne voie, celle qui vous rapproche de D. et de Sa lumière.

Sachez aussi que plus vous vous montrerez convaincu du bien-fondé de votre choix et vous y accrocherez fermement, plus vos parents le respecteront. S’ils constatent, par contre, qu’à la moindre giboulée, vous baissez les bras, ils ne pourront qu’en conclure que vous n’êtes qu’un être velléitaire peu sérieux dans ses choix.

Je me permets enfin de vous indiquer que si vous êtes tenu d’accomplir tous les commandements de la Torah même si cela déplait à vos parents, ceci ne vaut pas obligatoirement pour ce qui relève de la ‘Houmra, c’est-à-dire pour toute attitude religieuse allant au-delà de la stricte Loi et consistant à faire acte de piété supplémentaire.

Un dernier conseil de la plus grande importance : pour mener à bien votre démarche de Téchouva dans les meilleures conditions possibles, prenez soin d’être accompagné par un Rav compétent qui vous montrera le chemin et vous aidera à contourner les écueils qui pourraient se dresser sur votre route.

Béhatsa’ha!

Rav Azriel Cohen-Arazi

