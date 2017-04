Et quand le Rav répond

Question :

Cher Rav, j’ai pu observer que de nombreuses familles très pratiquantes ont l’usage d’envelopper pendant Pessa’h les grilles de leur gazinière avec du papier d’aluminium épais. N’ayant pour ma part jamais adopté cet usage, je voudrais savoir s’il est important de s’y conformer.

Réponse :

A mon humble avis, il est important de souligner que cette coutume n’a non seulement rien d’obligatoire, mais qu’elle peut de plus conduire dans de nombreux cas à la transgression de deux interdits majeurs d’ordre toranique, ce que je vais essayer de démontrer ici.

L’usage dont vous faites état repose sur l’idée suivante: après avoir procédé à la cachérisation traditionnelle des grilles, soit à la flamme du chalumeau, soit au moyen de la Hagala suivie de la mise à feu des brûleurs pendant quelques minutes alors qu’ils sont en place, les gens se disent que les envelopper de papier d’aluminium ne peut que réduire encore davantage le risque de présence de ‘Hamets à leur niveau, et ainsi parfaire le niveau de cacherout de leur cuisine. Or, cette manière de faire crée un problème grave dont le public n’est pas toujours informé et qu’il me semble nécessaire de porter à sa connaissance.

Les décisionnaires se sont longuement interrogés sur le bien-fondé de l’autorisation permettant de faire chauffer sur une même grille de gazinière, et successivement, une casserole de lait, puis une casserole de viande. Pour quelle raison ne craint-on pas, si on y a fait par exemple bouillir du lait, que celui-ci se répande, la rendant ainsi impropre à une seconde utilisation pour y faire cuire un plat de viande? Il suffirait alors en effet que la casserole dans laquelle cuit ce plat ait le fond humide pour que le goût du lait dont la grille est à présent imprégnée passe (Noten Taam) de celle-ci à la casserole de viande, rendant ainsi dans certains cas le contenu de celle-ci non-cacher.

D’autre part, pour quelle raison ne craint-on pas, lorsqu’on allume le feu sous cette grille maculée de résidus de produits carné et lacté, de transgresser l’interdit toranique de faire cuire ensemble du lait et de la viande dans un même ustensile, la grille jouant ici le rôle d’ustensile?

Les décisionnaires contournent ces deux difficultés en posant que la gazinière s’auto-cachérise. Lorsque du lait se répand, la flamme du bruleur le carbonise immédiatement avant même qu’il ait eu la possibilité d’imprégner la grille, ce qui résout le premier problème. D’autre part, lorsque des parcelles de viande vont à leur tour être projetées sur la grille, c’est du lait calciné qu’elles vont y rencontrer, ce qui résout le second problème.

Notons cependant que certains décisionnaires, tel le Rav Sternbukh chlita, recommandent à ceux qui en ont la possibilité d’utiliser une grille réservée à la cuisson des produits lactés, et une autre réservée à celle des produits carnés.

Venons-en à présent à votre question. Il est clair que lorsque l’on utilise des grilles enveloppées d’aluminium, celui-ci, au fil des jours, va se recouvrir de résidus d’aliments qui s’y sont répandus, y compris des résidus de lait et de viande, ne permettant plus l’auto-cachérisation évoquée plus haut. En effet, l’aluminium étant un matériau non combustible, la flamme n’a que très peu d’emprise sur lui, non plus que sur ce dont il est couvert. D’autre part, une fois enveloppées d’aluminium, ces grilles deviennent impossibles à nettoyer. Par conséquent, lorsque l’on allume le feu sous une grille enveloppée d’un aluminium maculé de résidus d’aliments lactés et carnés, l’on est d’une part en situation d’enfreindre l’interdit toranique de faire cuire ensemble du lait et de la viande. D’autre part, ce mélange interdit lait-viande ainsi créé et présent sur l’aluminium recouvrant la grille, peut à tout moment, dans certains cas, entrer en contact avec le fond d’une quelconque casserole que l’on y ferait chauffer, s’y infiltrer, et rendre de ce fait interdits, la casserole ainsi que son contenu.

Ceci est un bel exemple de ‘Houmra qui va à l’encontre du but recherché: Chasse le ‘Hamets de ta cuisinière, mais ce faisant, c’est l’interdit du mélange lait-viande qui y pénètre à grands pas!

Rav Azriel Cohen Arazi