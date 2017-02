Et maintenant ? Avraham Azoulay

Maintenant, au lendemain d’Amona, on sait presque tous, en Israël comme dans le reste du monde, ce qu’aura été Amona, ce petit village qui surplombait une colline de Judée-Samarie jusqu’à la semaine dernière…

Maintenant, on sait qu’une grande partie de la population en Israël, aura vibré à l’unisson pendant deux jours intenses en émotion, en vivant en direct l’expulsion des quarante-deux familles florissantes…

Maintenant, on sait que pour détruire près de 20 ans de construction, pour effacer des foules de souvenirs de vies, il suffit simplement de quelques heures et d’une signature…

Maintenant, on sait qu’Amona aura divisé un peu plus notre peuple, comme s’il nous manquait des sujets de divergence…

Maintenant, on sait qu’un gouvernement peut facilement tomber, à cause d’une nouvelle affaire ’’Amona’’. Il ne manque pas de leçons à tirer …

Maintenant, on sait, après Amona, qu’il y a un Mystère Trump ! Donald a soudain jeté le trouble concernant la construction dans ces régions appelées ‘’occupées’’. Bibi va donc devoir user de toute son ingéniosité pour clarifier nos positions, lors de son prochain voyage à Washington.

Maintenant, on sait qu’il y a les ‘’pour’’ et les ‘’contre’’, mais par-dessus tout, on ne doit pas oublier qu’on est tous juif, israélien, pionnier de Judée ou de Tel Aviv, soldat, policier, habitant sur cette terre commune, et que chacun se doit avant tout de respecter l’autre. Car Israël est une vraie démocratie juive, au milieu d’une fournaise de dictatures plus sanglantes les unes que les autres. Nous nous devons de transmettre à nos enfants, ces règles élémentaires de coexistence et de tolérance, entre nous, au delà de nos différences !

Maintenant on sait que la majorité du peuple d’Israël n’a aucune intention de se séparer des localités juives, ni de reloger 400 000 habitants à l’intérieur de ce qu’ils appellent la ligne verte. En revanche, si les villages juifs de Judée-Samarie ne sont en rien un obstacle à une solution d’avenir, il semble aujourd’hui, plus que jamais, que nous sommes arrivés à la croisée des chemins…Là où la question se pose : Comment gérer la coexistence en toute sécurité, avec les autonomies arabes des villes voisines ?

Ce que l’on ne sait pas encore exactement, c’est ce que vont devenir les 42 familles d’Amona avec en moyenne 5 ou 6 enfants, qui ont été accueillies en attendant, dans une auberge de jeunes filles à Ofra. Ni eux, ni nous, ni le gouvernement, ni même notre tribunal n’a de réponse, à part une simple promesse d’un nouveau Yishouv…

Les enfants d’Amona sont les bourgeons du peuple juif, ce sont d’eux que naitront les plus beaux fruits d’Israël, et qu’on le veuille ou non, le meilleur des fruits est extrait des plus fortes pressions. Nous vivons une ère nouvelle, où de nouvelles fleurs d’Erets Israël voient le jour et nous surprendront…

Tou Bishvat Sameah’ !

Avraham Azoulay

Photo by Hadas Parush/Flash90