Esther Hayot, nouvelle présidente de la Cour suprême

La commission de désignation des magistrats a élu mardi matin à l’unanimité Esther Hayot pour succéder à Myriam Naor à la tête de la Cour suprême. Le juge Yohanan Meltzer a été nommé président-adjoint de la cour. Les deux magistrats prêteront serment à la fin du mois d’octobre lors d’une cérémonie officielle d’intronisation.

Esther Hayot est âgée de 63 ans et a été désignée selon la méthode appelée « seniority » qui veut que ce soit le magistrat le plus ancien à la Cour suprême qui succède au président sortant.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a adressé ses félicitations à Esther Hayot pour sa nomination et a remercié Myriam Naor pour « les longues années au service de l’institution judiciaire suprême: « Le système judiciaire israélien est parmi les plus respectés et admirés au monde et il fait énormément pour renforcer le statut international de l’Etat d’Israël comme exemple de démocratie respectueuse de l’Etat de droit ainsi que pour l’image de Tsahal comme armée morale de premier rang ».

Le député Robert Ilatov (Israël Beiteinou), membre de la commission, a justifié son vote en faveur d’Esther Hayot en indiquant qu’il s’agit d’une magistrate « expérimentée et digne de ce poste ». Il a toutefois précisé que les discussions devront se poursuivre au sein de la commission quant au maintien de la formule de « seniority » pour la désignation du président ou de la présidente de la Cour suprême.

Mais cette élection n’a pas que des partisans. La députée Nourit Cohen (Likoud), également membre de la commission de désignation, a choisi de ne pas assister au vote pour montrer son opposition au système de désignation de « seniority ».

Le Forum juridique pour Erets Israël a également fait savoir sa désapprobation: « Nous soutenons Nourit Cohen qui a choisi de ne pas perdre son temps dans une procédure de désignation très contestable. L’élection d’Esther Hayot était courue d’avance et il aurait suffi que les membres de la commission approuvent sa désignation par un simple coup de fil ».

Mais c’est le ministre du Tourisme Yariv Levin (Likoud) qui a été le plus virulent sur cette nomination. Après l’annonce de l’élection d’esther Hayot il a écrit: « Aujourd’hui, une présidente de la Cous suprême a une nouvelle fois été désignée au moyen d’une procédure fictive qui enfreint toutes les règles d’usage dans le service public que les juges eux-mêmes aiment à rappeler dans leurs décisions. Il est difficile de ne pas déceler la manière scandaleuse avec laquelle une présidente de la Cour suprême a une nouvelle fois été élue sans qu’aucun autre candidat ne soit présenté, rabaissant ainsi le rôle de la commission de désignation ». Le ministre estime que cette nomination va dégrader encore davantage l’image déjà piètre que la population se fait du système judiciaire et de la Cour suprême en particulier du fait de ses décisions post-sionistes et du sentiment de combines secrètes qui existent au sein de cette corporation.

Yariv Levin a appelé à une refonte totale du système de désignation des juges et présidents de la Cour suprême « afin que le sionisme et le judaïsme retrouvent la place qui leur revient dans l’échelle du monde judiciaire ».

