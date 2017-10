Estelle Grynszpan.  »La petite histoire dans la grande histoire »

Ce n’est pas par hasard si Estelle Grynszpan a été choisie par Pnina Gary pour interpréter son propre rôle dans »Une histoire d’amour israélienne ». Cette jeune comédienne française possède l’expérience et les atouts nécessaires pour faire de cette pièce autobiographique un moment d’émotion et de partage.

LPH, qui produit la pièce en Israël, au mois de novembre prochain vous emmène à la découverte d’Estelle et à travers elle de Pnina lorsqu’elle n’était qu’une adolescente en 1948. Deux femmes qui se rencontrent et se confondent pour nous conter »une petite histoire dans la grande histoire » de notre peuple.

Une belle jeune fille, un beau jeune homme se croisent…

L’histoire que joue Estelle sur scène semble commencer comme toutes les histoires d’amour: une belle jeune fille, un beau jeune homme se croisent, se rencontrent, se découvrent. On pourrait penser que l’auteur, Pnina Gary, une femme âgée aujourd’hui de 90 ans, nous raconte l’histoire éternelle du jeu de l’Amour et du Hasard. Eh bien, oui… Et non!

Cette histoire se révèle être véritablement différente des autres d’abord parce qu’elle se passe dans les années 40 en Palestine, avec en toile de fond la création d’Israël. Ensuite, d’autres ingrédients entrent en jeu, que l’auteur nous fait découvrir délicatement, avec tendresse et humour. Et à ce jeu, Estelle incarne parfaitement l’équilibre voulu par Pnina Gary.

Finalement, on pourrait reformuler le début de ce résumé en disant: une dame de 90 ans dont l’histoire de vie est passionnante ans rencontre une belle, jeune et talentueuse comédienne, leurs vies vont s’entremêler pour jouer sur scène une partition unique.

Une rencontre si naturelle

Estelle Grynszpan est comédienne, mais aussi professeur de théâtre et coach en entreprise sur le thème de la confiance. Elle vit en France et exerce les différentes facettes de sa passion avec brio.

Alors qu’elle est en vacances en Israël, une de ses amies lui dit qu’elle a vu une pièce en anglais dans laquelle elle la verrait bien jouer. »Une histoire d’amour israélienne » connait alors un grand succès puisqu’elle a été jouée près de 600 fois en hébreu et en anglais en Israël et à travers le monde.

»J’ai tout de suite voulu savoir quelle était cette pièce », nous confie Estelle, « Après quelques recherches, j’ai enfin pu la voir et j’ai été sous le charme ». La magie opère immédiatement. »Je craque », nous dit-elle.

Estelle rentre alors en contact avec Pnina Gary, la clé de toute l’aventure dans laquelle elle aimerait bien se lancer.

Les deux femmes finissent par se rencontrer en France. L’alchimie est au rendez-vous.

»Gentille et sévère »: une mise en scène minutieuse

C’est donc Pnina, elle-même qui mettra en scène Estelle. Ce sera la première fois qu »’Une histoire d’amour israélienne » sera jouée en français. Pnina a tenu à ce que la traduction soit la plus fidèle possible, elle n’aurait pas accepté de la monter sinon.

La pièce ne fait apparaitre sur scène qu’une unique comédienne, qui joue plusieurs rôles. « Cette multiplication des rôles est un défi supplémentaire à relever. On traverse une palette d’émotions qui rend le tout merveilleux ». Pour Estelle Grynszpan, »Ce choix donne une force particulière à la narration. Par ailleurs, les décors simples et la mise en scène minutieuse de Pnina, en font un chef-d’œuvre ». En effet, Estelle avoue que l’auteur de la pièce ne laisse rien au hasard. »A la fois gentille et sévère, Pnina s’attarde sur chaque détail, chaque émotion ». La rencontre entre les deux générations débouche sur un résultat que le public savoure lorsque la pièce est jouée en France et qui régalera le public israélien dans quelques semaines.

Une histoire vraie, celle d’un amour qui nous transporte dans les années de la création de l’Etat d’Israël

Jouer une histoire vraie et qui plus est, sous les yeux et dirigée par la personne qui l’a vécue, est-ce une pression supplémentaire? Estelle nous répond sans hésiter: « Le fait de jouer une histoire vraie et d’avoir à mes côtés son actrice principale, n’a fait que rendre le tout plus beau et plus fort. Nous avons noué un rapport très proche et pour moi c’est un énorme bonheur de pouvoir rendre honneur à ce que Pnina était ».

Cette puissance a aussi été ressentie entre la comédienne israélienne Adi Bielsky, dans la version d’origine en hébreu. C’est certainement ce lien réel qui en a fait une pièce à succès. Estelle confirme: »Au théâtre, le public reçoit en direct toutes les émotions, on s’identifie beaucoup mieux à ce qui se joue sur scène. Il est évident que ce qui me lie à Pnina aujourd’hui se retrouve dans mon jeu et c’est ce qui en fait une pièce encore plus profonde ».

A cela s’ajoute que l’histoire d’amour de Pnina, quand elle n’a que 17 ans dans les années de la création de l’Etat se mêle à celle d’Israël. »C’est la petite histoire dans la grande histoire », estime Estelle, pour qui le fait que tout se joue dans cette période de l’histoire est une source d’intérêt supplémentaire. « Le lien entre l’histoire d’amour et celle du pays sous-tend toute la pièce, on apprend beaucoup sur l’amour, mais aussi sur notre histoire, celle de notre peuple ».

Une pièce saluée et… menacée!

Il y a 4 ans, Estelle Grynszpan monte donc sur scène pour la première fois pour »Une histoire d’amour israélienne ». Elle entame une longue série de représentations qui rencontrent un succès au-delà de toute attente, comme en témoignent ces réactions à la sortie du spectacle:

« C’est beau comme une vraie histoire d’amour et triste comme tous ces chagrins d’amour causés par la cruauté de la guerre. Elle est sublime, la petite Estelle Grynszpan, dans son rôle de grande amoureuse au destin tragique. Sa voix et tout son être emportent le spectateur dans le tourbillon de son parcours pour s’approprier l’homme de sa vie. Le texte de Pnina Gary est un émouvant parcours souvent très gai se déroulant entre adolescence et âge adulte jusqu’à la création de l’Etat d’Israël ».

« Quel plaisir de voir enfin une pièce bien écrite, sobrement mise en scène et magnifiquement interprétée… Cela change de ce qu’on peut voir aujourd’hui sur certaines scènes parisiennes… ».

»Un très agréable moment entre sourires et larmes avec une jeune interprète pleine de talent. Avec une économie de moyens et d’accessoires, elle réussit à faire vivre l’Histoire d’Israël et ses pionniers, les tragédies du peuple juif et ses espoirs à travers la petite histoire de quelques personnages entre Kibboutz et Mochav ».

Mais la rançon de la gloire seront ces menaces que la comédienne reçoit: »L’adjectif »israélienne » dans le titre de la pièce a commencé à gêner », nous raconte Estelle, »Nous avons dû modifier le titre en « Histoire d’amour 48 », avec l’accord de Pnina Gary, pour pouvoir continuer à la garder à l’affiche ». Depuis les attentats qui ont frappé la France, Estelle a réduit le nombre de représentations. Il devient difficile de jouer une pièce qui se déroule en Israël sur les scènes parisiennes…

Qu’à cela ne tienne, Estelle en profite pour réaliser un rêve: celui de jouer »Une Histoire d’amour israélienne » en Israël et en français!

Ce sera donc fin novembre, dans plusieurs villes du pays et en présence de Pnina Gary. »J’ai hâte d’y être », nous confie la comédienne, »On rit et on pleure devant cette pièce, elle s’adresse à tout le monde, parce qu’elle parle de jeunesse et d’amour. On est dans le moderne et dans le passé. L’amour est intemporel et l’histoire d’Israël aussi: le mélange ne laisse pas indifférent ».

Représentations:

Lun 20/11 à Raanana, Salle Eshkol Hapaïs, 46 Rehov Ha’hayil

Mar 21/11 à Tel Aviv, Théâtre Habima, Salle Blanche Rapaport

Mer 22/11 à Jérusalem, Cinémathèque

Jeu 23/11 à Netanya, Salle Arik Einstein, Ir Yamim (Rés: 054-4980998)

Réservations: 02-6788720

Guitel Ben-Ishay