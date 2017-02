Espagne: la communauté juive demande la restitution d’une ancienne synagogue

La communauté juive d’Espagne a entamé une procédure délicate. Elle demande à l’Eglise catholique espagnole de lui restituer l’antique synagogue de Séville, transformée en église et appelée depuis lors Santa Maria la Blanca.

Cette magnifique et luxueuse synagogue avait été construite en 1300 par la communauté juive locale et était la plus grande et plus importante synagogue de la ville. En 1411, suite à des pogroms, la synagogue fut confisquée par l’Eglise qui la transforma en lieu de culte catholique et ne la restitua jamais à ses légitimes propriétaires.

Le président de la communauté juive espagnole, Yaakov Karov a déclaré que « le retour de cette synagogue dans la communauté juive serait un geste d’une haute importance symbolique au 21e siècle ». Mais pour l’instant, l’Eglise catholique espagnole ainsi que l’archevêque de Séville Juan José Asenjo Pelegrina gardent un mutisme total.

La synagogue de Séville est aujourd’hui le troisième lieu touristique de la ville et rapporte beaucoup d’argent. La communauté juive a précisé qu’elle ne désire pas encaisser les revenus des entrées touristiques mais qu’elle souhaite que la synagogue lui soit restituée.

