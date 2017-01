Erdan : ‘un événement très dur pour nos forces’

Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a réagi à l’assassinat du policier Erez Levi, âgé de 34 ans, tué dans l’attaque à la voiture-bélier dans le village bédouin d’Oum al-Hiran. Il a déclaré : « C’est un événement très dur pour nos unités et pour l’Etat d’Israël. Un terroriste appartenant au mouvement islamique a foncé sur nos forces dans l’intention de tuer le plus de policiers possibles avant le début de l’évacuation des familles ».

Il a ajouté qu’il espérait que ce grave incident n’entrainerait pas des changements dans les relations des Bédouins avec les autorités israéliennes. ‘Mais si c’est le cas, a-t-il souligné, le député Ayman Oudeh aura une grande part de responsabilité’.

Erdan a ensuite tenu à préciser: “La Cour suprême a pris sa décision et elle sera appliquée même à Oum al-Hiran. Les forces de police n’ont pas à donner leur avis concernant la mission à accomplir, c’est ainsi dans tout Etat démocratique’.

Le ministre a en outre rappelé que des pourparlers avaient eu lieu pendant des semaines avec les habitants du village avant le lancement de l’opération de démolition de maisons construites illégalement. Et d’affirmer : « Oudeh n’était pas impliqué dans ces négociations et il est venu pour échauffer les esprits et inciter aux violences ». Il a conclu en indiquant que la police menait actuellement une enquête.