Erdan : le corps du terroriste ne sera pas restitué

Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a ordonné à la police de ne pas restituer le corps du terroriste qui a assassiné quatre soldats et blessé quinze autres, dimanche après-midi, dans un attentat au camion-bélier dans le quartier d’Armon Hanatsiv à Jérusalem. Erdan a souligné que le meurtrier ‘avait commis un acte abject, douloureux et très grave’. Il a précisé que les forces de sécurité enterreraient la dépouille du terroriste et ne permettraient pas à sa famille ou à ses partisans de s’approcher de la tombe. Précisons que le terroriste, âgé de 28 ans et père de plusieurs enfants, était un ouvrier en bâtiment. Il était apparemment le propriétaire de son camion.