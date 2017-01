Les équipes de football de 1er plan portent des chaussettes israéliennes.

La plupart des équipes de football de premier plan portent des chaussettes israéliennes, car les développements technologiques les rendent plus légères, plus souples et plus confortables, tout en absorbant la transpiration.

les fabricants israéliens ont développé une capacité à identifier et cibler des marchés de niches spécifiques, dans les secteurs genre « tricots intimes » ou textiles de maison (taies d’oreillers, draps et couvertures), moins importants au point de vue chiffre d’affaire mais tout aussi rentables.

Et plus encore, elles ont réussi à combiner la confection industrielle traditionnelle, le design et les compétences textiles avec des innovations technologiques avancées pour produire une large gamme de fils et tissus de haute performance.

Ainsi peut-on évoquer les produits fabriqués par ultrasons grâce auxquels sont scellés des pièces de tissu sans aucune couture conventionnelle. (http://coolamnews.com/habilles-pour-lhiver-soit-mais-made-in-israel-par-bely/)

LE PLUS. L’entreprise américaine Owlet s’apprête à lancer une chaussette électronique pour bébé. Cet accessoire high-tech enregistrera la température du nourrisson, mais surtout son rythme cardiaque et respiratoire.

Relié aux Smartphones des parents, il leur enverra directement ces données. Le but de cet appareil, que l’entreprise espère pouvoir commercialiser en 2015, serait d’alerter les parents sur les éventuels problèmes respiratoires de leur enfant, et même de diminuer le nombre de victimes de la mort subite du nourrisson. Pour le Docteur Elisabeth Briand-Huchet, responsable du centre de référence de la mort subite du nourrisson à l’hôpital Antoine Béclère de Clamart, un tel accessoire est loin de ne présenter que des avantages.

Si cet appareil pourrait être utile en milieu hospitalier afin de surveiller les enfants atteints d’insuffisance respiratoire, il lui semble un peu superflu de l’utiliser pour un enfant bien portant. Par ailleurs, la chaussette pourrait avoir des conséquences contraires à son objectif : les parents, déjà bien absorbés par leurs Smartphones, risqueraient de trop se reposer sur le gadget et de diminuer leur surveillance. Enfin, elle rappelle que les nourrissons font parfois des pauses respiratoires, pouvant durer jusqu’à 20 secondes. Impressionnantes, elles sont pourtant sans risques, et le bébé s’en remet seul, tant qu’il ne devient pas bleu et finit par retrouver son souffle. La chaussette pourrait alors envoyer un signal d’alarme pour un épisode sans danger.

La meilleure manière d’éviter les risques est de coucher bébé sur le dos, et surtout dans un lit aussi vide que possible : évitez les peluches trop grosses, les tours de lit, les draps couvertures et les oreillers. Privilégiez les matelas durs, pour écarter les risques d’enfouissement. Et surtout, surveillez bébé : pour le Docteur Briand-Huchet, il s’agit de la meilleure des préventions. Source: Owlet

