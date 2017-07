Epilogue de l’affaire El-Or Azaria: l’appel du soldat est rejeté

Ce qui est devenu « l’affaire El-Or Azaria » a connu dimanche son épilogue à la Cour d’appel militaire de Tel-Hashomer. Yoram Sheftel, l’avocat du soldat avait fait appel de la décision du tribunal militaire de Jaffa qui avait condamné El-Or à dix-huit mois de prison ferme pour homicide. El-Or Azaria a quitté l’uniforme et la prison militaire il y a une semaine et se trouve depuis en assignation à résidence au domicile familial.

Durant la lecture de très longs attendus, les juges militaires ont réfuté la grande majorité des allégations de la défense et confirmé le témoignages à charge contre le soldat, notamment celui du caporal T’ qui avait dit avoir entendu dire El-Or Azaria « ce terroriste a poignardé mon camarade, il mérite la mort ». Les juges ont également qualifié les témoignages d’El-Or Azaria de « problématiques » et nié qu’il se trouvait en danger lorsqu’il a tiré. Ils ont aussi réfuté les accusations selon lesquelles les propos du ministre de la Défense de l’époque ainsi que du chef d’Etat-major aient influencé les témoignages ainsi que l’attitude des juges militaires dans les décisions antérieures. De manière globale, la cour est entrée dans les résolutions les plus petites dans le dossier pour montrer qu’El-Or Azaria aurait « menti » et aurait tiré dans un esprit de vengeance!

Avant la séance, Charlie Azaria, le père du soldat s’était adressé aux personnes présentes dans la salle pour leur demander d’avoir une attitude digne après le prononcé du verdict.

Quelques députés étaient présents afin de soutenir le soldat et sa famille. C’est le cas de Nava Boker (Likoud)qui avait espéré avant d’entrer que « les juges se souviendront qu’El-Or Azaria n’a fait que tuer un terroriste qui était venu pour assassiner des soldats ». Elle avait précisé que même si le soldat avait fait un calcul erroné, il était du devoir de l’Etat et de la société de soutenir les soldats sur le champ de bataille. Nava Boker a aussi rappelé que le soldat était déjà incarcéré depuis seize mois et qu’il convient de le remettre en liberté afin de mettre un terme à cette triste affaire.

Plus incisif, Oren Hazan (Likoud), avant d’entrer dans la salle d’audience, avait dit à la chaîne Aroutz 20: « Si El-Or Azaria entre en prison, il y aura du grabuge dans le pays. Tout terroriste qui vient tuer des Juifs doit recevoir une balle dans la tête ».

Suite à ce verdict et à cette longue affaire, le député Michael Oren (Koulanou) appelle Tsahal a modifier et repréciser les normes d’ouverture de feu: « Il n’est pas possible qu’un soldat ou un civil qui tentent de neutraliser un terroriste doivent décider si ce terroriste est réellement neutralisé. Il faut donc faire en sorte que ce terroriste ne puisse plus nuire. Une telle consigne aurait évité à l’Etat d’Israël toute cette affaire qui a fait du tort à l’Etat d’Israël et a fait souffrir un soldat et sa famille ».

Le maintien, l’aggravation ou l’allègement de la peine prononcée en première instance sera énoncée par les juges à la fin de leur très longue déclaration.

Photo Avshalom Sasoni / POOL