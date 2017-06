 »Ensemble, nous allons gagner!  » Meyer Habib appelle à la mobilisation générale pour le 2d tour

Une centaine de voix séparent Meyer Habib (LR-UDI), député sortant, de Florence Drory (LREM) à l’issue du premier tour de l’élection législative dans la 8e circonscription des Français de l’étranger. Seul député non étiqueté majorité présidentielle qui talonne le candidat En Marche de toutes les circonscriptions de l’étranger, Meyer Habib sait que la victoire sera difficile. Seule une mobilisation générale des Français d’Israël peut changer la donne.

Le P’tit Hebdo: Vous attendiez-vous à ces résultats?

Meyer Habib: Sur les 17 candidats, j’ai obtenu plus de 74% des suffrages en Israël. C’est un excellent score, au-delà de ce que j’espérais, et je remercie du fond du cœur celles et ceux qui m’ont renouvelé leur confiance! Mais ce n’est pas suffisant car la participation a été très faible : 7% à peine.

Des 11 députés sortants des Français de l’étranger, je suis peut-être le seul à pouvoir encore gagner. Je suis au coude-à-coude avec Mme Pavaux-Drory, qui excite le reste de la circonscription contre les Français d’Israël, en me désignant comme un candidat communautariste, soutenu par Netanyahu et les rabbins.

S’il n’y a pas une mobilisation beaucoup plus importante en Israël, nous allons perdre. Même si je sens un soutien très fort sur le terrain, ça ne suffit pas : il faut voter et faire voter.

Lph : Si davantage d’électeurs israéliens s’étaient déplacés ce 4 juin, vous seriez aujourd’hui en tête. Comment expliquez-vous ce désintérêt?

M.H.: Certains croyaient peut-être que c’était gagné d’avance, d’autres n’étaient pas au courant. En général, les élections législatives mobilisent beaucoup moins que les présidentielles.

Par ailleurs, tout dans l’organisation du scrutin donne l’impression qu’on a voulu faire taire les Français d’Israël ! Alors que c’est le seul pays où le dimanche n’est pas chômé, les bureaux de vote ont fermé à 18h en Israël contre 19h en Italie et 20h à Malte. J’ai écrit deux lettres au Ministre des Affaires étrangères, restées sans réponse, et saisi le Conseil d’Etat pour retarder l’heure de clôture à 20h au second tour.

Pire, le courrier électoral a été distribué après le premier tour ! Conséquence : 500 votes par correspondance – dont 74% auraient dû mathématiquement être en ma faveur – n’ont pu être comptabilisés.

Enfin, parmi les retraités et le public orthodoxe, qui n’utilisent pas ou peu Internet, des milliers n’ont pas été informés en temps utiles ni de la date, ni des horaires du scrutin…

Malgré cela, le taux de participation a été extrêmement faible et doit être au moins doublé au second tour.

Au cours des 4 dernières années, j’ai beaucoup donné de moi-même. Je suis régulièrement menacé de mort, je vis sous protection policière. Par mes interventions à l’Assemblée et dans les médias, je suis devenu de fait le « Monsieur Israël » de la vie politique française. Je ne reviendrai pas sur tous mes combats mais je me suis battu sans relâche pour la défense du judaïsme (shehita, mila, kippa…) et d’Israël. J’ai lutté avec détermination contre le boycott, contre l’antisémitisme, contre le djihadisme, contre l’Iran. J’ai initié le renforcement de la coopération anti-terroriste entre la France et Israël. Je n’ai eu de cesse d’affirmer haut et fort que Jérusalem est capitale éternelle et indivisible d’Israël et que jamais un Juif ne sera un colon en Judée ou en Samarie.

J’ai obtenu des résultats tangibles en France comme en Israël avec la reconnaissance des diplômes pour les dentistes et les pharmaciens, l’ouverture de lignes aériennes low cost Paris-Tel-Aviv, la dématérialisation des certificats de vie dès 2018. Je suis en pleine négociation avec les banques pour les retraits en euros, et j’espère vous annoncer bientôt de bonnes nouvelles, comme la reconnaissance des permis de conduire, dossier sur lequel chacun a pu entendre de la bouche du Premier ministre un engagement clair ! Par ailleurs, contrairement aux mensonges de Madame Pavaux-Drory, j’ai aussi fait beaucoup dans le reste de la circonscription, où je me sens très proche des communautés françaises. Mais il est vrai que les électeurs ont voté Macron, sans rien savoir ni connaître de la candidate, qui incarne l’inverse du renouvellement!

Lph: N’assiste-t-on pas, tout simplement, à une déferlante »En Marche » qui se profile aussi dans l’Hexagone?

M.H.: Effectivement, bénéficiant de l’effet Macron, les candidats LREM sont sortis largement en tête dans toutes les circonscriptions des Français de l’étranger. A une exception : la nôtre!

Que ce soit clair, je souhaite qu’Emmanuel Macron réussisse parce que j’aime la France. L’économie, la réforme de l’Etat, l’Europe ou l’éducation sont des points de convergence mais j’assume tout autant mes divergences. Je ne partage pas sa politique de la famille ou son analyse de l’islam politique ! Il faut réduire la pression fiscale et non augmenter la CSG comme il le prévoit ! Je suis contre la suppression de la réserve parlementaire qui est essentielle au financement des associations françaises à l’étranger !

Surtout, je suis inquiet quand je vois qu’un des premiers actes du gouvernement a été de voter une résolution anti-israélienne à l’organisation mondiale de la santé (OMS). Le type de faux pas que je n’ai pas laissé et ne laisserai jamais passer. Je n’ai pas entendu Mme Pavaux-Drory sur ce sujet de même qu’à ma connaissance, elle n’a jamais émis la moindre protestation lorsqu’elle était n°1 du PS en Israël.

J’ai reçu des appels de soutien de Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Borloo, Valérie Pécresse, Jean-François Copé, Hervé Morin, Claude Goasguen, Christian Estrosi et bien d’autres. Mais surtout, au-delà de la classe politique, j’ai reçu le soutien du monde de la Torah, les rabbins francophones et des Guedolim tels que le Rav Steinmann et Rav Kanievski, le Rishon LeTzion Rav Itshak Yossef ou le Rav Mazouz. Au final, Ha Kol Biyédé Shamaim.

Lph: Que dire aux électeurs qui hésiteraient encore et qui se diraient qu’après tout mieux vaut apporter son suffrage au Président Macron à travers sa candidate?

M.H.: Les sondages donnent une majorité absolue à Macron. Mais l’étiquette ne fait pas le candidat. Derrière, il y a une personnalité, un bilan, un programme! Ouvrons les yeux, quelles que puissent être ses qualités par ailleurs, Mme Pavaux-Drory incarne exactement l’inverse du renouvellement. Membre du parti socialiste depuis 40 ans (!), elle était numéro 1 du PS en Israël et a obtenu l’investiture LREM après avoir échoué dans son parti d’origine.

Je voudrais citer le candidat PS Djiane qui, le soir de la défaite disait » C’est aussi une interrogation profonde pour notre démocratie qui ne se résume plus qu’au « packaging » … sans s’intéresser aux personnes et c’est un vrai danger. Je reste très critique sur les recyclages militants de circonstance qui sont le contraire du renouvellement ».

Je voudrais également citer le référent local d’En Marche Italie, Alexandre Pieri, le 22 mai dernier « Comment peut-on penser qu’une candidate qui ait tourné le dos au Parti socialiste à la dernière minute après avoir brigué sans succès l’investiture PS puisse rassembler les électeurs d’Emmanuel Macron? J’en appelle chacun à sa propre cohérence ».

J’ai une conception de la politique basée sur la fidélité à mes idées, mes valeurs, et à ma famille politique. D’expérience, je sais que celui qui a trahi une fois, trahira à nouveau.

Officiellement et vigoureusement soutenue par Charles Enderlin, Florence Pavaux-Drory, semble allergique aux religieux. Je la cite : « Inadmissible que l’on ait autorisé (…) à l’entrée de l’enregistrement d’El Al, des rabbins à allumer des bougies de Hanouka », ou encore « Les religieux (…) vont finir par tout bouffer à Jérusalem et en Israël…»

Viscéralement pro-palestinienne, elle signait, en novembre 2016, un jumelage avec le Meretz et le Fatah.

Les électeurs doivent être conscients que, sous l’étiquette Macron, se cache la réalité de son formatage à gauche !

Lph: Sur quels points allez-vous insister lors des jours de campagne qui restent jusqu’au 2d tour?

M.H.: Dimanche 18 juin allez voter et faites voter. Depuis quatre ans, je me bats pour vous sans relâche. Pour la première fois, vous avez eu un député qui vous ressemble, profondément sioniste, attaché à l’intégrité d’Eretz Israël, à la Torah et à une conception humaniste de la politique. Cette mission je la poursuivrai en tant que Français et en tant que Juif.

Pour autant, je continuerai aussi à me battre pour tous les Français de ma circonscription, avec à mes côtés mon suppléant, Alexandre Bezardin.

A tous, je leur dis : ça va se jouer à quelques voix près et si vous comptez sur les autres, nous allons perdre. Ne soyez pas des moutons, ne vous laissez pas dicter vos choix et votre avenir. Dimanche 18 juin, c’est à vous de prendre le temps et la responsabilité de voter. Ensemble, BéEzrat Hachem, nous allons gagner, je vous le promets.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay