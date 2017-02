Une enseignante arabe menacée de mort pour une photo à côté de Naftali Benett!

Ce serait le moment de mettre au pied du mur Ayman Oudeh, président de la Liste arabe unifiée, qui à chacune de ses interventions médiatiques accuse les dirigeants israéliens d’instiller la haine anti-arabe dans la société.

Mal en a pris à Jacqueline Ghanaïm, enseignante musulmane de Sakhnin, qui a commis « l’erreur monumentale » de publier sur sa page Facebook une photo selfie prise avec le ministre de l’Education Naftali Benett. Depuis ce moment, elle est la cible de flots d’insultes dans les réseaux sociaux arabes, y compris de la part de collègues, ainsi que de menaces de mort.

A l’origine, cette enseignante avait saisi le ministre de l’Education pour lui faire part des difficultés de gestion ressenties dans le système scolaire arabe israélien. Le ministre avait accepté de la rencontrer et lors de cette rencontre, le ministre et cette enseignante s’étaient pris en photo, tout souriants.

Jacqueline Ghanaïm confie qu’elle ne s’attendait pas à de telles réactions hostiles de la part de la population arabe israélienne. Les messages lui reprochent d’être « l’alliée des Juifs », « l’alliée des ‘colons’, du Likoud et de Habayit Hayehoudi » ou de « soutenir l’occupation juive de Jérusalem ». L’un des internautes l’a averti que si elle continue dans cette voie, « il éclaboussera le sol avec elle ». Par ailleurs, son beau-frère a reçu un coup de fil l’avertissant que « Jacqueline sera la seule responsable de ce qui lui arrivera ».

Concernant la réaction de certains de ses collègues l’enseignante s’indigne: « Sont-ce là les enseignants qui éduquent nos enfants?? Personnellement, je me fais du souci pour nos enfants. Je veux vivre ici en paix et non dans la violence ».

La jeune enseignante a porté plainte à la police qui selon elle n’a toujours rien fait de sérieux. Elle demande aussi au ministre de l’Education de s’occuper du problème des enseignants qui profèrent des menaces: « J’en arrive à avoir peur de me rendre à mon travail à l’école car je risque peut-être d’être poignardée, car pour ces gens je suis devenue une ennemie des Arabes »!

Elle pense par contre que la majorité de la jeunesse arabe israélienne respecte l’Etat d’Israël et ses valeurs mais qu’elle est menacée et soumise au silence par une minorité extrémiste.

Dont font partie les députés arabes à la Knesset qui alimentent quotidiennement la haine envers l’Etat d’Israël et les Juifs.

Photo Aroutz 7