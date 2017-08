Enquêtes: Naftali Benett se range derrière le Premier ministre

Après Ayelet Shaked, c’est le président de Habayit Hayehoudi qui a apporté un soutien appuyé à Binyamin Netanyahou concernant les enquêtes qui le touchent et le battage médiatique qui s’ensuit. L’affaire a pris une tournure particulière depuis qu’Ari Harrow, ancien chef de cabinet du Premier ministre a accepté de devenir témoin d’Etat.

Naftali Benett a publié un communiqué dans lequel il écrit: « L’Etat d’Israël a besoin de stabilité et nous accordons notre soutient plein et entier au gouvernement national pour qu’il poursuive sa mission. Le Premier ministre doit bénéficier de la présomption d’innocence et j’espère que ces enquêtes ne déboucheront sur aucune inculpation. Je fais totale confiance à la police ainsi qu’au conseiller juridique du gouvernement, sans qu’il n’y ait besoin de pressions politiques ou de manifestations… ».

Tous les membres de Habayit Hayehoudi qui se sont prononcés sur cette affaire estiment que le Premier ministre ne devrait pas démissionner s’il était mis en cause.

Photo: Yonatan Sindel / Flash 90