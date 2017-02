Enquête : Israel, dans le podium des meilleurs pays pour élever les enfants

De nombreux paramètres peuvent affecter la qualité de vie, y compris une meilleure éducation, l’accès à des activités récréatives et les frais alimentaires. L’enquête menée par l’organisation Inter Nations, a demandé à des immigrants de 45 pays d’évaluer 43 paramètres relatifs à la qualité de vie, sur une échelle de 1 à 7.

La Première place revient à la Finlande, où les personnes interrogées ont exprimé leur pleine satisfaction à tous les aspects.

Israël est à la troisième et très honorable place grâce à la qualité de vie et un très bon niveau d’éducation. Elle arrive avant la République tchèque, l’Australie et les pays scandinaves. La France se situe quant à elle à la 11 ème place.

Voici les pays qui arrivent en tête :

1. Finlande

Le pays est en tête de liste après avoir reçu les scores les plus élevés dans les domaines de la santé, des enfants, la sécurité, une satisfaction globale de la qualité de vie dans le pays. 80% des immigrants ont déclaré que la qualité de l’enseignement en Finlande est excellente alors que à la moyenne mondiale dans l’enquête est de 21%.

2. République tchèque

L’État a sauté de la 14 ème l’année dernière à la 2 ème position. Le coût de l’éducation y est très faible.

3. Israël

Le Pays passe de la quatrième place l’an dernier à la troisième place cette année. 81% des parents sont heureux de la qualité de vie pour leurs enfants, tant au niveau éducatif que tout ce qui est mis à leur disposition pour s’épanouir au quotidien. En outre, Israël a obtenu un score de 84% de satisfaction globale des répondants.

L’Autriche passe de la première à la quatrième place, principalement en raison d’une baisse de la qualité de l’éducation. La Suède a également baissé de la troisième à la cinquième, en raison d’un système éducatif en crise. A l’inverse, la Norvège est passée de la 17 ème à la 6 ème place en raison d’une amélioration considérable de l’éducation .

L’Australie , quand à elle, a été très bien notée dans pas mal de domaines, on lui reconnait la meilleur qualité de vie au monde, de très bonnes notes concernant le système éducatif et les activités récréatives pour les enfants.

La France arrive à la 11 ème place . La capacité de comprendre et de maîtriser la langue locale est l’un des paramètres clés dans le confort de vie dans un pays étranger. La plupart des résidents de France, comme dans la plupart des pays européens préfèrent converser dans leur langue maternelle, et ne parlent pas toujours couramment l’anglais. Toutefois, 60% des immigrants considèrent que leurs enfants apprennent correctement le Français, ce qui donne au pays une position relativement élevée dans le classement.

© adaptation et traduction Mazal pour Ashdodcafé.

Source Ynet- Photos Pixabay